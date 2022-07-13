Россия ищет пути узаконить "референдумы" на оккупированных территорииях Украины – разведка

Также известно о попытках упростить процедуру получения гражданства РФ Фото: ЕРА

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий считает, что, не достигнув стратегической цели – полной оккупации, – парламент и правительство страны-агрессора активно прорабатывают вопросы, связанные с интеграцией временно захваченных областей.

По его словам, действия оккупантов в Донецкой, Херсонской и Луганской областях свидетельствуют о планомерной подготовке к "референдуму".

Кроме того, разведке известно о законодательных инициативах, которые должны упростить процедуру получения гражданства РФ, добавил представитель ГУР.

Относительно всеобщей мобилизации в России Скибицкий отметил, что она может быть объявлена только тогда, когда будет объявлена война.

"[Президент РФ Владимир] Путин продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признать, что это полномасштабная война. И не только на территории Луганской и Донецкой областей, как он говорил, а это полномасштабная война против украинского государства, против украинского народа”, – подытожил представитель военной разведки Украины.