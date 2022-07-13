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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия ищет пути узаконить "референдумы" на оккупированных территорииях Украины – разведка

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Также известно о попытках упростить процедуру получения гражданства РФ
Также известно о попытках упростить процедуру получения гражданства РФ
Фото: ЕРА

Россия готовит проекты законов, которые упростят процедуру "присоединения" оккупированных территорий Украины, об этом в Telegram сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий считает, что, не достигнув стратегической цели – полной оккупации, – парламент и правительство страны-агрессора активно прорабатывают вопросы, связанные с интеграцией временно захваченных областей.

По его словам,  действия оккупантов в Донецкой, Херсонской и Луганской областях свидетельствуют о планомерной подготовке к "референдуму".

Кроме того, разведке известно о законодательных инициативах, которые должны упростить процедуру получения гражданства РФ, добавил представитель ГУР.

Относительно всеобщей мобилизации в России Скибицкий отметил, что она может быть объявлена только тогда, когда будет объявлена война.

"[Президент РФ Владимир] Путин продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признать, что это полномасштабная война. И не только на территории Луганской и Донецкой областей, как он говорил, а это полномасштабная война против украинского государства, против украинского народа”, – подытожил представитель военной разведки Украины.

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

9 июля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что на оккупированной части региона россияне хотят провести так называемый "референдум".

28 июня, советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты готовят на 11 сентября псевдореферендум об аннексии области Россией.

Провести "референдумы" захватчики также планируют на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, о чем свидетельствуют заявления коллаборантов и данные украинской разведки.

Теги: Россия, Луганская область, референдум, Донецкая область, оккупация, Херсонская область, разведка, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины
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