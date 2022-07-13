За минувшие сутки в Донецкой области от обстрелов погибли четыре человека – ОВА

"Россия убивает гражданских! За 12 июля россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: двоих в Авдеевке, одного в Бахмуте и одного в Часовом Яру", – сообщил Кириленко.

Еще восемь человек получили ранения.

По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в регионе погибли 606 человек, 1560 получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Россияне будут отвечать за каждое преступление на украинской земле!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)