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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки в Донецкой области от обстрелов погибли четыре человека – ОВА

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Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки в Донецкой области от обстрелов погибли четыре человека. Об этом 13 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 12 июля россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: двоих в Авдеевке, одного в Бахмуте и одного в Часовом Яру", – сообщил Кириленко.

Еще восемь человек получили ранения.

По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в регионе погибли 606 человек, 1560 получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Россияне будут отвечать за каждое преступление на украинской земле!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Авдеевка, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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