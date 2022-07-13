За минувшие сутки в Донецкой области от обстрелов погибли четыре человека – ОВА

"Россия убивает гражданских! За 12 июля россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: двоих в Авдеевке, одного в Бахмуте и одного в Часовом Яру", – сообщил Кириленко.
Еще восемь человек получили ранения.
По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в регионе погибли 606 человек, 1560 получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Россияне будут отвечать за каждое преступление на украинской земле!" – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.