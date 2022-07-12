Энергетики вернули свет еще в 12 тысяч домов в Донецкой области – ДТЭК

"Снова со светом 12 тысяч семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Львиная доля восстановлений – 8,4 тысячи домохозяйств – в Торецкой общине, которая вместе с другими прифронтовыми общинами ежедневно страдает от тяжелых обстрелов. 1,7 тысячи семей запитаны в Бахмутской общине, которая также постоянно обстреливается. Еще более тысячи семей снова со светом в Константиновской общине. Также работы проводились в Славянской и Авдеевской общинах", – сообщили в компании.
Несмотря на сложную ситуацию с активными боевыми действиями в Донецкой области, специалистам "ДТЭК Донецкие электросети" удалось полностью или частично вернуть электропитание в 23 населенных пункта, отметили в пресс-службе.
Сейчас без света остаются 325 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления связаны с боевыми действиями – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое и бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.
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Компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 300 млн грн в первоочередные работы по аварийному восстановлению сетей Киевской области, что позволило за 45 дней вернуть свет всем 260 тыс. отключенных потребителей. Для полного восстановления электросетей освобожденной от оккупантов Киевской области необходимы инвестиции в размере 1 млрд грн, сообщало агентство "РБК-Украина".
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.