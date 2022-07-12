Энергетики вернули свет еще в 12 тысяч домов в Донецкой области – ДТЭК

"Снова со светом 12 тысяч семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Львиная доля восстановлений – 8,4 тысячи домохозяйств – в Торецкой общине, которая вместе с другими прифронтовыми общинами ежедневно страдает от тяжелых обстрелов. 1,7 тысячи семей запитаны в Бахмутской общине, которая также постоянно обстреливается. Еще более тысячи семей снова со светом в Константиновской общине. Также работы проводились в Славянской и Авдеевской общинах", – сообщили в компании.

Несмотря на сложную ситуацию с активными боевыми действиями в Донецкой области, специалистам "ДТЭК Донецкие электросети" удалось полностью или частично вернуть электропитание в 23 населенных пункта, отметили в пресс-службе.

Сейчас без света остаются 325 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления связаны с боевыми действиями – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое и бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

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