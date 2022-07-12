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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вернули свет еще в 12 тысяч домов в Донецкой области – ДТЭК

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Сейчас без света остаются 325 населенных пунктов Донецкой области
Сейчас без света остаются 325 населенных пунктов Донецкой области
Фото: dtek-dem.com.ua

Аварийно-ремонтные бригады энергетиков за минувшие сутки вернули свет еще 13 тысячам домохозяйств в Торецкой, Бахмутской, Константиновской, Славянской и Авдеевской общинах Донбасса. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Снова со светом 12 тысяч семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Львиная доля восстановлений – 8,4 тысячи домохозяйств – в Торецкой общине, которая вместе с другими прифронтовыми общинами ежедневно страдает от тяжелых обстрелов. 1,7 тысячи семей запитаны в Бахмутской общине, которая также постоянно обстреливается. Еще более тысячи семей снова со светом в Константиновской общине. Также работы проводились в Славянской и Авдеевской общинах", – сообщили в компании.

Несмотря на сложную ситуацию с активными боевыми действиями в Донецкой области, специалистам "ДТЭК Донецкие электросети" удалось полностью или частично вернуть электропитание в 23 населенных пункта, отметили в пресс-службе.

Сейчас без света остаются 325 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления связаны с боевыми действиями – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое и бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 300 млн грн в первоочередные работы по аварийному восстановлению сетей Киевской области, что позволило за 45 дней вернуть свет всем 260 тыс. отключенных потребителей. Для полного восстановления электросетей освобожденной от оккупантов Киевской области необходимы инвестиции в размере 1 млрд грн, сообщало агентство "РБК-Украина".

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, ДТЭК, ремонт, обстрелы, война России против Украины
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