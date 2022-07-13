Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 20 тыс. семей – ДТЭК

Ночью 12 июля под обстрел попал Никопольский район Днепропетровской области. В районе были повреждены электролинии, в результате чего без света остались жители 14 сел. Благодаря оперативным действиям ремонтных бригад "ДТЭК Днепровские электросети" большинство из них уже подключили. Снова со светом – 2932 семьи. Сейчас без электричества еще частично остаются два населенных пункта, где проживают 863 клиента.
Кроме того, электроснабжение восстановили для еще почти 18 тыс. домов в 16 населенных пунктов Донбасса.
"Энергетики смогли вернуть свет для 9,5 тыс. семей [в домах] Торецкой общины, которые были обесточены вчера и накануне. А восстановление поставок электричества для 4,1 тыс. семей Бахмутской общины произошло менее чем за сутки. Кроме того, специалисты энергокомпании работали над восстановлением [света] в Авдеевской, Марьинской, Славянской общинах", – сообщили в ДТЭК.
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Компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 300 млн грн в первоочередные работы по аварийному восстановлению сетей Киевской области, что позволило за 45 дней вернуть свет всем 260 тыс. отключенных потребителей. Для полного восстановления электросетей в освобожденной от оккупантов Киевской области необходимы инвестиции в размере 1 млрд грн, сообщало агентство "РБК-Украина".
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.