Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 20 тыс. семей – ДТЭК

Без электричества еще частично остаются два населенных пункта в Днепропетровской области Фото: dtek-dem.com.ua

Ночью 12 июля под обстрел попал Никопольский район Днепропетровской области. В районе были повреждены электролинии, в результате чего без света остались жители 14 сел. Благодаря оперативным действиям ремонтных бригад "ДТЭК Днепровские электросети" большинство из них уже подключили. Снова со светом – 2932 семьи. Сейчас без электричества еще частично остаются два населенных пункта, где проживают 863 клиента.

Кроме того, электроснабжение восстановили для еще почти 18 тыс. домов в 16 населенных пунктов Донбасса.

"Энергетики смогли вернуть свет для 9,5 тыс. семей [в домах] Торецкой общины, которые были обесточены вчера и накануне. А восстановление поставок электричества для 4,1 тыс. семей Бахмутской общины произошло менее чем за сутки. Кроме того, специалисты энергокомпании работали над восстановлением [света] в Авдеевской, Марьинской, Славянской общинах", – сообщили в ДТЭК.

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