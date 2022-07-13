Германия прекратит закупать российский уголь с 1 августа, нефть – с 31 декабря

По словам Кукиса, избавление от зависимости от российских энергоносителей – непростая задача, однако Германия быстро развивает терминалы для импорта сжиженного газа. Чиновник при этом подчеркнул, что, хотя США и Катар могут поставлять в Европу 30 млрд м³ газа, пробел после отказа от российского газа останется огромным. Он уточнил, что ЕС получал из России около 160 млрд м³ газа в год.

Замминистра финансов добавил, что Германия сосредоточена на переходе к нулевым выбросам и развитии возобновляемых источников энергии, однако газ по-прежнему будет иметь важное значение.