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Германия прекратит закупать российский уголь с 1 августа, нефть – с 31 декабря

Преодоление зависимости от российских энергоносителей важная задача Германии, заявил замминистра финансов Йорг Кукис
Преодоление зависимости от российских энергоносителей – важная задача Германии, заявил замминистра финансов Йорг Кукис
Фото: EPA

Германия откажется от российского угля с 1 августа текущего года, российской нефти – с 31 декабря. Об этом 13 июля заявил замминистра финансов Германии Йорг Кукис на конференции в Сиднее, сообщает Reuters.

По словам Кукиса, избавление от зависимости от российских энергоносителей – непростая задача, однако Германия быстро развивает терминалы для импорта сжиженного газа. Чиновник при этом подчеркнул, что, хотя США и Катар могут поставлять в Европу 30 млрд м³ газа, пробел после отказа от российского газа останется огромным. Он уточнил, что ЕС получал из России около 160 млрд м³ газа в год.

Замминистра финансов добавил, что Германия сосредоточена на переходе к нулевым выбросам и развитии возобновляемых источников энергии, однако газ по-прежнему будет иметь важное значение.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет ограничений, который, в частности, предусматривает поэтапный отказ от российской нефти. По оценкам Еврокомиссии, из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов.

Кукис заявил, что Германия получала до 40% нефти и газа из России.

Теги: Россия, Германия, газ, санкции, уголь, энергетика, импорт, нефть, российская агрессия, война России против Украины, ЕС
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