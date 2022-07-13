В британской разведке считают, что преследования коллаборантов на оккупированных территориях Украины будут усиливаться

"Антироссийские настроения на оккупированной территории Украины приводят к преследованию российских и пророссийских чиновников", – говорится в сообщении.

В разведке напомнили, что 11 июля в поселке городского типа Великий Бурлук Харьковской области был убит местный коллаборант Евгений Юнаков, которого оккупанты назначили "главой администрации поселка".

"Преследования "официальных лиц", вероятно, будут усиливаться, что усугубит и без того серьезные проблемы, стоящие перед российскими оккупантами, и потенциально усилит давление на уже сокращенные военные формирования и формирования сил безопасности", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Еще часть территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономная Республика Крым оккупированы с 2014 года.

22 июня 2022 года в Голой Пристани Херсонской области автомобиль нардепа Алексея Ковалева подорвали. 30 июня коллаборант впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".

Ковалев – не единственный коллаборант, на жизнь которого было совершено покушение. 22 июня в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.

27 июня активисты развесили в Херсоне листовки, адресованные руководителям оккупационной "администрации" Херсонской области Владимиру Сальдо и Кириллу Стремоусову. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.