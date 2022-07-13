Двум депутатам в Херсонской области объявили о подозрении в коллаборационизме – Офис генпрокурора

"По данным следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Херсонской области, помогали устанавливать незаконную власть РФ. Один из них добровольно занял должность "исполняющего обязанности главы" города Геническа, другой – начальника так называемой "Рыбинспекции" Генического района", – говорится в сообщении.
Депутатам объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5, 6, 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Прокуратура намерена ходатайствовать об избрании им мер пресечения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Геническ российские оккупанты захватили в первый день открытого вторжения в Украину, 24 февраля.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона.
10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.
Зеленский поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 12 июля.