Двум депутатам в Херсонской области объявили о подозрении в коллаборационизме – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора сообщил, что подозреваемые помогали устанавливать незаконную власть РФ в оккупированном Геническе Фото: radiosvoboda.org

"По данным следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Херсонской области, помогали устанавливать незаконную власть РФ. Один из них добровольно занял должность "исполняющего обязанности главы" города Геническа, другой – начальника так называемой "Рыбинспекции" Генического района", – говорится в сообщении.

Депутатам объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5, 6, 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Прокуратура намерена ходатайствовать об избрании им мер пресечения.

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