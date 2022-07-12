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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Житель Черновицкой области, подозреваемый в коллаборационизме, объяснил, что "потерял чувство реальности из-за помутнения в мозгах"

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Мужчина заявил, что после просмотра пропагандистских видео у него случилось "помутнение в мозгах"
Мужчина заявил, что после просмотра пропагандистских видео у него случилось "помутнение в мозгах"
Фото: Управління СБ України в Чернівецькій області / Telegram

СБУ открыла уголовное производство против жителя Черновицкой области за распространение пророссийских материалов в соцсетях. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба регионального управления СБУ.

По данным следствия, мужчина в Facebook "распространял информацию о русском характере, возвеличивал страну-агрессора и своими высказываниями оправдывал нападение России на Украину".

"Свои действия мужчина объясняет тем, что насмотрелся в сети интернет разных пропагандистских российских видео и таким образом потерял чувство реальности из-за "временного помутнения в мозгах", – говорится в сообщении СБУ. 

В пресс-службе Черновицкой областной прокуратуры уточнили, что житель Буковины распространял антиукраинские сообщения, изображения символики РФ и лозунг "Слава России". Сочинял комментарии к публикациям проукраинских пользователей, где открыто поддерживал политику РФ и обвинял украинских военных в обстрелах территории Украины.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), мужчине уже объявили о подозрении. За совершенное буковинцу грозит до 15 лет запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: СБУ, прокуратура, пропаганда, российская пропаганда, Черновицкая область, соцсети, подозрение, уголовное производство, Буковина, коллаборационизм
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