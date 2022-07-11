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11 июля, 2022
 
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Роднянский назвал "одного конкретного виновника" войны России против Украины. По его мнению, это не Путин

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Роднянский посоветовал почитать сводки "поджигателя войны" тем, кто ее поддерживает
Роднянский посоветовал почитать сводки "поджигателя войны" тем, кто ее поддерживает
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 11 июля в Instagram заявил, что в войне РФ против Украины виновен российский боевик Игорь Стрелков (Гиркин).

"Когда мы вспоминаем виновников этой преступной войны, мы обычно называем самого [президента РФ Владимира] Путина, его друзей, его генералов или его пропагандистов. Но у этой войны есть и один конкретный виновник. Человек, который, по его собственному признанию, "нажал на спусковой крючок войны". Это офицер ФСБ в отставке Игорь Стрелков. Он же Гиркин. Именно его вооруженный отряд перешел границу и захватил украинский Славянск, после чего и начались боевые действия. Именно Стрелков стал первым "министром обороны" в бандитском образовании, названном "ДНР", – написал он.

Роднянский отметил, что Стрелков еще в 2014 году заявлял, что, если бы его отряд не перешел границу, все бы на Донбассе кончилось, как в Харькове и Одессе. "Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А так маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд", – привел слова Гиркина Роднянский.

Продюсер подчеркнул, что сегодня Стрелков регулярно пишет о ходе боевых действий и это "крайне оптимистичное чтение для тех, кто ненавидит войну, не разделяет ее цели, считает преступной".

Как отметил Роднянский, настроение у Стрелкова сегодня совершенно пораженческое: он открыто критикует и самого [министра обороны России Сергея] Шойгу, и "дебилов-генералов", пишет о бесконечных ошибках, с последствиями которых сталкиваются оккупационные войска.

"Почитать сводки Стрелкова стоит тем, кто верит пропаганде, кто утверждает, что "все идет по плану". Может быть, хоть мнение "поджигателя" этой войны произведет на них впечатление", – написал он.

Пост Роднянский сопроводил снимками разрушений в городе Часов Яр, которые нанесли российские оккупанты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост.

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Славянск, война, Донбасс, пропаганда, оккупация, Сергей Шойгу, агрессия, Игорь Стрелков, нападение, боевики, Александр Роднянский, война России против Украины, президент, разрушения, продюсер, российские оккупанты, Часов Яр
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