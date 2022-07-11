Роднянский назвал "одного конкретного виновника" войны России против Украины. По его мнению, это не Путин

"Когда мы вспоминаем виновников этой преступной войны, мы обычно называем самого [президента РФ Владимира] Путина, его друзей, его генералов или его пропагандистов. Но у этой войны есть и один конкретный виновник. Человек, который, по его собственному признанию, "нажал на спусковой крючок войны". Это офицер ФСБ в отставке Игорь Стрелков. Он же Гиркин. Именно его вооруженный отряд перешел границу и захватил украинский Славянск, после чего и начались боевые действия. Именно Стрелков стал первым "министром обороны" в бандитском образовании, названном "ДНР", – написал он.

Роднянский отметил, что Стрелков еще в 2014 году заявлял, что, если бы его отряд не перешел границу, все бы на Донбассе кончилось, как в Харькове и Одессе. "Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А так маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд", – привел слова Гиркина Роднянский.

Продюсер подчеркнул, что сегодня Стрелков регулярно пишет о ходе боевых действий и это "крайне оптимистичное чтение для тех, кто ненавидит войну, не разделяет ее цели, считает преступной".

Как отметил Роднянский, настроение у Стрелкова сегодня совершенно пораженческое: он открыто критикует и самого [министра обороны России Сергея] Шойгу, и "дебилов-генералов", пишет о бесконечных ошибках, с последствиями которых сталкиваются оккупационные войска.

"Почитать сводки Стрелкова стоит тем, кто верит пропаганде, кто утверждает, что "все идет по плану". Может быть, хоть мнение "поджигателя" этой войны произведет на них впечатление", – написал он.

Пост Роднянский сопроводил снимками разрушений в городе Часов Яр, которые нанесли российские оккупанты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)