"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора

Повалий исполняла песню "Мама-мамочка".
Повалий продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало. На видео Муром", – написала она.
Концерт в Муроме был посвящен российскому празднику Дня семьи, любви и верности. Его транслировали по российскому "Первому каналу".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий.
16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.
9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле. Украинские артисты после этого призвали лишить певицу украинского гражданства.