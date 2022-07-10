Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2022
 
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"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора

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Повалий выступает в РФ, невзирая на войну этой страны против Украины
Повалий выступает в РФ, невзирая на войну этой страны против Украины
Фото: tpovaliyfan / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая в Stories Instagram 9 июля разместила коротко видео выступления в Муроме Владимирской области России строящей карьеру в РФ украинской певицы Таисии Повалий.

Повалий исполняла песню "Мама-мамочка".

Повалий продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало. На видео Муром", – написала она.


Фото: kosadcha / Instagram

Скриншот: kosadcha / Instagram

Концерт в Муроме был посвящен российскому празднику Дня семьи, любви и верности. Его транслировали по российскому "Первому каналу".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий

16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.

9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле. Украинские артисты после этого призвали лишить певицу украинского гражданства.

Теги: Россия, Украина, война, пропаганда, Таисия Повалий, агрессия, видео, война России против Украины, телеведущая, Катя Осадчая, певица
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