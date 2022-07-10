"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора

Повалий выступает в РФ, невзирая на войну этой страны против Украины Фото: tpovaliyfan / Instagram

Повалий исполняла песню "Мама-мамочка".

Повалий продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало. На видео Муром", – написала она.





Скриншот: kosadcha / Instagram

Концерт в Муроме был посвящен российскому празднику Дня семьи, любви и верности. Его транслировали по российскому "Первому каналу".

Война России против Украины. Главное (обновляется)