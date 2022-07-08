Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2022
 
Новости

Стало известно, в какой стране и вузе будет учиться дочь Поляковой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мария Полякова выбрала вуз музыкального направления
Мария Полякова выбрала вуз музыкального направления
Фото: mashapolyakova / Instagram

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария 8 июля в Stories Instagram сообщила, что поступила в Лондонский университет Голдсмитс (Великобритания) на музыковедение.

Дочь Поляковой опубликовала письмо, которое получила от вуза, сопроводив его надписью: "Поступила!".

"Дорогая Мария! Поздравляем! Мы рассмотрели вашу заявку и рады, что можем предложить вам безусловное место в интегрированной программе музыковедения, бакалаврат", – поделилась Маша Полякова.

Фото: mashapolyakova / Instagram
Фото: mashapolyakova / Instagram

Контекст:

Мария Полякова (2005) – старшая дочь Ольги Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей – супруг певицы, бизнесмен Вадим.

В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу "Швы". Летом 2021 года выступление группы раскритиковали в соцсетях за чрезмерное употребление мата. Оля Полякова поддержала дочь, подчеркнув, что всегда будет на ее стороне, даже если не разделяет ее взглядов.

Теги: Украина, музыка, образование, Великобритания, Оля Полякова, певица, Мария Полякова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
  "Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер". Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает
  "Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер". Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает
Стало известно, в какой стране и вузе будет учиться дочь Поляковой
Стало известно, в какой стране и вузе будет учиться дочь Поляковой
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
Холодницкий в ресторане сделал предложение своей девушке. Фото кольца и долгого поцелуя пары
Холодницкий в ресторане сделал предложение своей девушке. Фото кольца и долгого поцелуя пары
"В моем сердце сегодня много боли". Loboda пообещала помочь жителям Ирпеня
"В моем сердце сегодня много боли". Loboda пообещала помочь жителям Ирпеня
  "Чи ти почув?" Вышел клип на песню "Друга Ріка", посвященную жителям Мариуполя. Видео
  "Чи ти почув?" Вышел клип на песню "Друга Ріка", посвященную жителям Мариуполя. Видео
"Мужская энергетика". Цимбалюк, расставшийся с женой, показал свои новые снимки
"Мужская энергетика". Цимбалюк, расставшийся с женой, показал свои новые снимки
  Невзоров: Никогда мое отношение к Питеру уже не вернется. Город осквернен Z, которой были испакощены фасады, трамваи и лица людей
  Невзоров: Никогда мое отношение к Питеру уже не вернется. Город осквернен Z, которой были испакощены фасады, трамваи и лица людей
Дмитрий ГОРДОН
  Астафьева о концертах коллег за границей: Они говорят, что это благотворительность. Где эти миллионы, где доказательства?
  Астафьева о концертах коллег за границей: Они говорят, что это благотворительность. Где эти миллионы, где доказательства?
Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Данилюка. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото
Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Данилюка. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 