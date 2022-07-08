Стало известно, в какой стране и вузе будет учиться дочь Поляковой

Дочь Поляковой опубликовала письмо, которое получила от вуза, сопроводив его надписью: "Поступила!".

"Дорогая Мария! Поздравляем! Мы рассмотрели вашу заявку и рады, что можем предложить вам безусловное место в интегрированной программе музыковедения, бакалаврат", – поделилась Маша Полякова.

Контекст:

Мария Полякова (2005) – старшая дочь Ольги Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей – супруг певицы, бизнесмен Вадим.

В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу "Швы". Летом 2021 года выступление группы раскритиковали в соцсетях за чрезмерное употребление мата. Оля Полякова поддержала дочь, подчеркнув, что всегда будет на ее стороне, даже если не разделяет ее взглядов.