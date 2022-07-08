Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2022
 
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"В моем сердце сегодня много боли". Loboda пообещала помочь жителям Ирпеня

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Loboda заявила, что часть средств, заработанных в концертном туре, передаст на восстановление Ирпеня
Loboda заявила, что часть средств, заработанных в концертном туре, передаст на восстановление Ирпеня
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda 7 июля в Instagram сообщила, что отправляется в тур по городам Европы и Америки.

Первые концерты в рамках тура состоятся 12 августа в Таллине (Эстония), 14 августа – в Риге (Латвия).

"Я хочу, чтобы вы знали – часть средств, собранных на концертах, будет направлена на восстановление и помощь жителям моего родного города Ирпень", – отметила певица.

"Я готовлю новую концертную программу и свое сердце, в котором сегодня много боли, но оно открыто для вас", – отметила Loboda.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 марта Loboda, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что певицу Loboda удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.

Украинская певица Оля Полякова, комментируя позицию Loboda, назвала ее двуличной, а ее коллега Даша Астафьева призналась, что артистка ее заблокировала в социальных сетях. "Она типа говорила о войне, но сейчас войны идут не только в нашей стране. О какой войне ты говорила?" – обратилась к Loboda Астафьева.

Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находились в РФ. Ранее певица говорила, что в 2019 году купила недвижимость в одной из европейских стран, и проживает там, а не в РФ, где строила карьеру.

Теги: Украина, война, агрессия, концерт, помощь, Ирпень, война России против Украины, Loboda, певица, восстановление
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