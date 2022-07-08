"В моем сердце сегодня много боли". Loboda пообещала помочь жителям Ирпеня

Первые концерты в рамках тура состоятся 12 августа в Таллине (Эстония), 14 августа – в Риге (Латвия).

"Я хочу, чтобы вы знали – часть средств, собранных на концертах, будет направлена на восстановление и помощь жителям моего родного города Ирпень", – отметила певица.

"Я готовлю новую концертную программу и свое сердце, в котором сегодня много боли, но оно открыто для вас", – отметила Loboda.

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