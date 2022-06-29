  Цимбалюк о Loboda: Есть категория людей – называется приспособленцами

По словам Цимбаюка, артистка очень сильно упала в глазах украинцев после того, как в первые дни войны "не знала, озвучивать ли ей какую-то позицию".
При этом актер подчеркнул, что лично с певицей не знаком, но иногда слышал о ней от своей бывшей жены Тины Антоненко, которая работала личным визажистом артистки.
"Есть такая категория людей, которая называется приспособленцами. Началась война – и они такие: "Это же я жертвую своими концертами или деньгами в России", – сказал он. – У тебя должна быть очень быстрая реакция, и тут она дала огромного маху. Здесь оправдана критика украинцев, которые начали ее в этом обвинять".
По словам Цимбалюка, певица должна была рассказать правду о войне сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda в том числе выступала на Дне Москвы в 2014 году, участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.
В конце марта стало известно, что певицу Loboda удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.
Украинская певица Оля Полякова, комментируя позицию Loboda, назвала ее двуличной, а ее коллега Даша Астафьева призналась, что артистка ее заблокировала в социальных сетях. "Она типа говорила о войне, но сейчас войны идут не только в нашей стране. О какой войне ты говорила?" – обратилась к Loboda Астафьева.
Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находились в РФ. Ранее певица заявляла, что в 2019 году купила недвижимость в одной из европейских стран и проживает там, а не в РФ, где строила карьеру.
15 июня певица впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину и посетила разрушенный российскими оккупантами Ирпень. На видео, которые она опубликовала в Instagram, вместе с ней также запечатлен мэр Маркушин.
Украинский ведущий Руслан Сеничкин 20 июня заявил, что Loboda должна "проартикулировать определенные вещи и не делать вид, что всегда была с Украиной". В качестве примера Сеничкин привел позицию украинского режиссера Алана Бадоева, который публично заявил, что был одним из тех, кто "делал все для того, чтобы стереть между Украиной и Россией [культурные] границы". "Теперь я понимаю, насколько это ужасно", – заявил он тогда.