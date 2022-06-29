  Цимбалюк о Loboda: Есть категория людей – называется приспособленцами

По словам Цимбаюка, артистка очень сильно упала в глазах украинцев после того, как в первые дни войны "не знала, озвучивать ли ей какую-то позицию".

При этом актер подчеркнул, что лично с певицей не знаком, но иногда слышал о ней от своей бывшей жены Тины Антоненко, которая работала личным визажистом артистки.

"Есть такая категория людей, которая называется приспособленцами. Началась война – и они такие: "Это же я жертвую своими концертами или деньгами в России", – сказал он. – У тебя должна быть очень быстрая реакция, и тут она дала огромного маху. Здесь оправдана критика украинцев, которые начали ее в этом обвинять".

По словам Цимбалюка, певица должна была рассказать правду о войне сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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