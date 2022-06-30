  "Отношения могут быть с человеком, которому ты рад". Цимбалюк высказался о расставании с визажисткой певицы Loboda после 10 месяцев брака

Цимбалюк о расставании с Антоненко: Мы разъехались и планируем официально развестись Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

"Мы разъехались и планируем официально развестись. Документы мы пока не подавали, не живем вместе где-то месяц", – заявил он.

На вопрос, удалось ли им с женой сохранить теплые отношения, Цимбалюк ответил отрицательно.

"Конечно, не удалось. Теплые дружеские отношения могут быть с человеком, которого ты видишь постоянно, которому ты рад. Каждый вышел из этих отношений, конечно, с какими-то обидами, кто-то чем-то недоволен", – признался он.

По словам актера, несмотря на взаимные обиды, он готов помогать супруге в решении бытовых вопросов.

"Если надо, я привезу, отвезу и помогу. Могу сказать смело, что мы разошлись людьми по отношению друг к другу", – сказал Цимбалюк.

Актер также прокомментировал причины развода, заявив, что это произошло не из-за испытания войной, как ранее утверждала его жена.

"Депрессия была с обеих сторон. У меня точно нервная система нездоровая, особенно учитывая мою профессию", – признался артист.

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Видео: Аліна Доротюк / YouTube



