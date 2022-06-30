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30 июня, 2022
 
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"Отношения могут быть с человеком, которому ты рад". Цимбалюк высказался о расставании с визажисткой певицы Loboda после 10 месяцев брака

 
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Цимбалюк о расставании с Антоненко: Мы разъехались и планируем официально развестись
Цимбалюк о расставании с Антоненко: Мы разъехались и планируем официально развестись
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк расстался с женой Тиной Антоненко, которая работала личной визажисткой украинской певицы Lovoda, примерно за месяц до того, как пара официально объявила о расставании. Об этом актер заявил в интервью, которое 27 июня опубликовано на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк

"Мы разъехались и планируем официально развестись. Документы мы пока не подавали, не живем вместе где-то месяц", – заявил он.

На вопрос, удалось ли им с женой сохранить теплые отношения, Цимбалюк ответил отрицательно. 

"Конечно, не удалось. Теплые дружеские отношения  могут быть с человеком, которого ты видишь постоянно, которому ты рад. Каждый вышел из этих отношений, конечно, с какими-то обидами, кто-то чем-то недоволен", – признался он. 

По словам актера, несмотря на взаимные обиды, он готов помогать супруге в решении бытовых вопросов. 

"Если надо, я привезу, отвезу и помогу. Могу сказать смело, что мы разошлись людьми по отношению друг к другу", – сказал Цимбалюк. 

Актер также прокомментировал причины развода, заявив, что это произошло не из-за испытания войной, как ранее утверждала его жена

"Депрессия была с обеих сторон. У меня точно нервная система нездоровая, особенно учитывая мою профессию", – признался артист. 

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube


Контекст:

Цимбалюк и Антоненко поженились в июле 2021 года. 19 июня 2022 года они сообщили, что больше не вместе. Пара прожила вместе 10 месяцев.

Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

Теги: развод, Тарас Цимбалюк, расставание
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