Цимбалюк признался, что развод с женой стал для него неожиданностью

"Сам того не ожидая, оказался в статусе холостяка... Жизнь иногда вносит свои коррективы", – написал он.

Контекст:

Цимбалюк не называл причины расставания, а его жена заявила, что их пара не прошла испытание войной.

Цимбалюк и Антоненко поженились в июле 2021 года. Таким образом, пара прожила в браке 11 месяцев.

Предложение выйти замуж Цимбалюк сделал своей избраннице осенью 2020 года во время одного из эфиров шоу "Танцы со звездами" на "1+1", в котором принимал участие. Антоненко тогда заявила, что была не готова к публичному проявлению чувств со стороны любимого человека.

Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.