"Соединение – класс!" Новый возлюбленный Дорофеевой прокомментировал их роман

На экране зафиксирована надпись "Плохое соединение".

"А на самом деле соединение – класс!" – написал Кацурин.

Пост ресторатор опубликовал после того как Дорофеева рассекретила роман с ним.

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes . Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.