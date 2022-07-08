"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье

"Мое тело – мой храм! И я знаю, что нужно много работать, но!" – написала она.

Фото: annatrincher_official / Instagram

"Самой главное – я его люблю и больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее", – написала она.

Фото: annatrincher_official / Instagram