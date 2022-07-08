Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2022
 
Новости

"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тринчер: Мое тело мой храм!
Тринчер: Мое тело – мой храм!
Фото: annatrincher_official / Instagram

Украинская певица Анна Тринчер 7 июля в Stories Instagram опубликовала снимки, для которых позировала в нижнем белье из полупрозрачной ткани.

"Мое тело – мой храм! И я знаю, что нужно много работать, но!" – написала она.

Фото: annatrincher_official / Instagram
Фото: annatrincher_official / Instagram

"Самой главное – я его люблю и больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее", – написала она.

Фото: annatrincher_official / Instagram
Фото: annatrincher_official / Instagram

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.

Теги: фигура, Анна Тринчер, певица, белье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
Холодницкий в ресторане сделал предложение своей девушке. Фото кольца и долгого поцелуя пары
Холодницкий в ресторане сделал предложение своей девушке. Фото кольца и долгого поцелуя пары
"В моем сердце сегодня много боли". Loboda пообещала помочь жителям Ирпеня
"В моем сердце сегодня много боли". Loboda пообещала помочь жителям Ирпеня
  "Чи ти почув?" Вышел клип на песню "Друга Ріка", посвященную жителям Мариуполя. Видео
  "Чи ти почув?" Вышел клип на песню "Друга Ріка", посвященную жителям Мариуполя. Видео
"Мужская энергетика". Цимбалюк, расставшийся с женой, показал свои новые снимки
"Мужская энергетика". Цимбалюк, расставшийся с женой, показал свои новые снимки
  Невзоров: Никогда мое отношение к Питеру уже не вернется. Город осквернен Z, которой были испакощены фасады, трамваи и лица людей
  Невзоров: Никогда мое отношение к Питеру уже не вернется. Город осквернен Z, которой были испакощены фасады, трамваи и лица людей
Дмитрий ГОРДОН
  Астафьева о концертах коллег за границей: Они говорят, что это благотворительность. Где эти миллионы, где доказательства?
  Астафьева о концертах коллег за границей: Они говорят, что это благотворительность. Где эти миллионы, где доказательства?
Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Данилюка. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото
Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Данилюка. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото
"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину
"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину
  Сенцов о своей свадьбе: Это женщина, которая мне нужна. Жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать
  Сенцов о своей свадьбе: Это женщина, которая мне нужна. Жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать
"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой
"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой
Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке
Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке
36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню
36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
Дмитрий ГОРДОН
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 