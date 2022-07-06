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06 июля, 2022
 
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"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны

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Приходько поделилась историей из своего прошлого
Приходько поделилась историей из своего прошлого
Фото: Анастасія Приходько / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько в интервью, опубликованном 4 июля на YouTube-канале музыкального портала "Музвар", заявила, что российская певица Полина Гагарина подставила ее, невзирая на дружбу.

"Мы с ней дружили, она приезжала ко мне в Киев на презентацию песни "Между нами небо", которую мы записали вместе с Давидом Каландадзе. Я ее пригласила, она надевала мои украшения, жила у меня дома. Мы очень дружили", – рассказала Приходько.

По словам певицы, дружба прекратилась, когда Гагарина начала сотрудничать с продюсером Константином Меладзе. На тот момент Приходько с ним сотрудничество прекратила.

"У меня был концерт в Москве, она должна была петь у меня на разогреве. И она мне звонит по телефону и говорит: "Сними эту афишу, я выступать не буду. Мы сейчас работаем с Костей. Извини, вы с ним не работаете, поэтому я не хочу быть с тобой связана", – поделилась воспоминаниями Приходько.

Певица отметила, что тогда вычеркнула бывшую подругу из жизни.

"Ты же жила у меня дома, ты ела со мной за столом, ты приезжала в Киев, надевала мои украшения. А потом такой плевок сделала в мою сторону", – сказала Приходько.

Когда певица увидела записи выступлений Гагариной на пропагандистских российских концертах в поддержку войны против Украины, только укрепилась в своем мнении о бывшей подруге.

"Когда она вышла в "Лужниках", я увидела, что какой мразью она была – такой и осталась. А что изменилось?" – отметила Приходько.

ВИДЕО
Видео: МУЗВАР / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Приходько родилась в 1987 году в Киеве. В феврале 2021 года певица рассказывала, что она могла и не родиться – отец уговаривал мать сделать аборт. "Дед уговорил маму меня родить, поэтому дед меня и воспитывал", – рассказала артистка.

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала агрессии РФ против Украины отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома.

Гагарина публично поддержала войну РФ против Украины 18 марта, приняв участие в провластном концерте на стадионе "Лужники" в Москве, посвященном годовщине аннексии Крыма. После этого ей был запрещен въезд в Латвию, а с 25 апреля – и в Эстонию.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, пропаганда, агрессия, Полина Гагарина, война России против Украины, Анастасия Приходько, Константин Меладзе, певица, продюсер
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