  "Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны

"Мы с ней дружили, она приезжала ко мне в Киев на презентацию песни "Между нами небо", которую мы записали вместе с Давидом Каландадзе. Я ее пригласила, она надевала мои украшения, жила у меня дома. Мы очень дружили", – рассказала Приходько.

По словам певицы, дружба прекратилась, когда Гагарина начала сотрудничать с продюсером Константином Меладзе. На тот момент Приходько с ним сотрудничество прекратила.

"У меня был концерт в Москве, она должна была петь у меня на разогреве. И она мне звонит по телефону и говорит: "Сними эту афишу, я выступать не буду. Мы сейчас работаем с Костей. Извини, вы с ним не работаете, поэтому я не хочу быть с тобой связана", – поделилась воспоминаниями Приходько.

Певица отметила, что тогда вычеркнула бывшую подругу из жизни.

"Ты же жила у меня дома, ты ела со мной за столом, ты приезжала в Киев, надевала мои украшения. А потом такой плевок сделала в мою сторону", – сказала Приходько.

Когда певица увидела записи выступлений Гагариной на пропагандистских российских концертах в поддержку войны против Украины, только укрепилась в своем мнении о бывшей подруге.

"Когда она вышла в "Лужниках", я увидела, что какой мразью она была – такой и осталась. А что изменилось?" – отметила Приходько.

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Видео: МУЗВАР / YouTube

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