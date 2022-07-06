"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" В сети обсуждают перемены в фигуре замалчивающей войну Ани Лорак

"Ани Лорак отработала корпоратив в Армении. Несколько месяцев назад певица исчезла со всех радаров, удалила соцсети и перестала выходить на связь с поклонниками. 2 июля артистка была замечена на свадьбе в Ереване. Судя по внешнему виду звезды, она немного поднаела на отдыхе", – говорится в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от STARHIT | СТАРХИТ (@starhit.ru)

"Только и осталось ей по свадьбам петь", – прокомментировал подписчик albr1903.

"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" – спросила fly_in_the_sky_alpha.