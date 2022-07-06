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06 июля, 2022
 
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"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" В сети обсуждают перемены в фигуре замалчивающей войну Ани Лорак

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Ани Лорак замалчивает нападение РФ на Украину
Ани Лорак замалчивает нападение РФ на Украину
Фото: anilorak_dobro / Instagram

Замалчивающая нападение РФ на Украину украинская певица Ани Лорак выступила на свадьбе в Армении. Видео разместили 5 июля на Instagram-странице российского издания StarHit.

"Ани Лорак отработала корпоратив в Армении. Несколько месяцев назад певица исчезла со всех радаров, удалила соцсети и перестала выходить на связь с поклонниками. 2 июля артистка была замечена на свадьбе в Ереване. Судя по внешнему виду звезды, она немного поднаела на отдыхе", – говорится в посте.

"Только и осталось ей по свадьбам петь", – прокомментировал подписчик albr1903.

"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" – спросила fly_in_the_sky_alpha.

Контекст:

После 2014 года Ани Лорак жила и работала в РФ.

2 марта 2022 года певица заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Она не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена, а сама она избегала появления в публичном пространстве.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.

Теги: Россия, Украина, Армения, агрессия, Ани Лорак, Ереван, фигура, певица, отдых
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