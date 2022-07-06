"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото

Саливанчук: Я искренне желаю, чтобы все женщины дождались своих мужчин и наслаждались каждым мгновением, целовали любимых и дорогих людей Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Вы сдерживаете враждебное наступление и надежно защищаете нашу страну. Благодаря вам, вашему мужеству и отваге Украина была, есть и будет независимым суверенным государством. Благодарю вас за отвагу, за службу своей Родине! Пусть ваше оружие не пропустит ни одну вражескую ракету", – написала она.

Саливанчук отметила, что 6 июля отмечается еще один праздник – Всемирный день поцелуев.

"Я искренне желаю, чтобы все женщины дождались своих мужчин и наслаждались каждым мгновением, целовали любимых и дорогих людей. Этот праздник нам всем напоминает, как важно и приятно целовать своих родных и любимых. Также я запускаю свой челлендж #жінкиукраїни #дівчатадлязсу", – отметила она.

Саливанчук призвала публиковать свои красивые фото, "чтобы весь мир видел, какие у нас красивые украинки".

Пост актриса сопроводила подборкой собственных снимков, на которых запечатлена в черном корсете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)

"Украинская красавица", – прокомментировала подписчица noire_the_vobba_fet.

"Вы очень красивая женщина", – заявила lidiia_1212.

"А ты секси", – написал hrestukvanya.