Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2022
 
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"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото

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Саливанчук: Я искренне желаю, чтобы все женщины дождались своих мужчин и наслаждались каждым мгновением, целовали любимых и дорогих людей
Саливанчук: Я искренне желаю, чтобы все женщины дождались своих мужчин и наслаждались каждым мгновением, целовали любимых и дорогих людей
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 6 июля в Instagram опубликовала пост по случаю Дня войск противовоздушной обороны ВСУ.

"Вы сдерживаете враждебное наступление и надежно защищаете нашу страну. Благодаря вам, вашему мужеству и отваге Украина была, есть и будет независимым суверенным государством. Благодарю вас за отвагу, за службу своей Родине! Пусть ваше оружие не пропустит ни одну вражескую ракету", – написала она.

Саливанчук отметила, что 6 июля отмечается еще один праздник – Всемирный день поцелуев.

"Я искренне желаю, чтобы все женщины дождались своих мужчин и наслаждались каждым мгновением, целовали любимых и дорогих людей. Этот праздник нам всем напоминает, как важно и приятно целовать своих родных и любимых. Также я запускаю свой челлендж #жінкиукраїни #дівчатадлязсу", – отметила она.

Саливанчук призвала публиковать свои красивые фото, "чтобы весь мир видел, какие у нас красивые украинки".

Пост актриса сопроводила подборкой собственных снимков, на которых запечатлена в черном корсете.

"Украинская красавица", – прокомментировала подписчица noire_the_vobba_fet.

"Вы очень красивая женщина", – заявила lidiia_1212.

"А ты секси", – написал hrestukvanya.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Теги: Украина, сериал, женщины, студия Квартал 95, актриса, фото, грудь, Анна Саливанчук, жена, украинки, корсет
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