Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2022
 
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"Ты выглядишь так же, Синди!" 56-летняя Кроуфорд показала фото юности, на котором засветила декольте и позировала, расставив ноги

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Кроуфорд показала снимок для Elle USA 1998 года
Кроуфорд показала снимок для Elle USA 1998 года
Фото: cindycrawford / Instagram

56-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд 5 июля обнародовала в Instagram свое архивное фото, на котором запечатлена в синем цельном купальнике.

"Elle USA. Выпуск 1998 года", – отметила она.

"Ты выглядишь так же, Синди!" – прокомментировала актриса Рита Уилсон, супруга голливудской звезды Тома Хэнкса.

Контекст:

Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.

С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.

Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 2000 году она ушла из модельного бизнеса.

Первым мужем Кроуфорд был американский актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за американского бизнесмена Ранде Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).

Теги: актер, купальник, Синди Кроуфорд, актриса, фото, грудь, декольте, ноги
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