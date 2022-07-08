Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2022
 
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"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"

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Оруджова в образе жены оккупанта назвала стиральную машину "проституткой"
Оруджова в образе жены оккупанта назвала стиральную машину "проституткой"
Скриншот: yuri_velikiy / Instagram

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своей странице в Instagram 8 июля опубликовал ролик, в котором вместе с актрисой "Женского квартала" Анастасией Оруджовой показал, как жена оккупанта пыталась разобраться с инструкцией к "пральній машині".

Оруджова в образе жены оккупанта, по сюжету, выйдя в чат, консультировалась у "мужа", которого сыграл Великий, как включить стиральную машину.

"Ты в школу на х...я ходила – бухать и чпокаться с физруком?" – спросил он.

Выяснилось, что сам оккупант и был этим физруком.

Оруджова в образе жены российского военного заявила, что машинка пишет ей "сукня", на что оккупант предложил "оскорбить ее в ответ".

"Ты сама проститутка! Ты меня поняла?" – обратилась Оруджова к машине.

Героиню сюжета удивило, что в стиральной машине предусмотрены разные режимы.

"Че, мля, ну демократия у них, ...п-та. У нас только [президента России Владимира] Путина выбирать можно, а у них еще и температуру", – заметил оккупант.

Он предостерег супругу от выбора режима отжима. "Я же эту стиралку на Украине отжал. Сейчас кто-то к нам придет и отожмет ее", – сказал он. При этом оккупант посоветовал выбрать тоталитарный режим, привычный для РФ.

В финале супруга российского военного предъявила претензию, что ей муж передал мало порошка. Выяснилось, что это был прах одного из убитых на войне против Украины оккупантов – в нем замочили вещи во время стирки.

Контекст:

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Оруджова родилась в 1982 году в Запорожье. Кроме участия в "Женском квартале", актриса является участницей проектов "Лига смеха" и "Игры приколов".

Теги: Россия, Украина, актер, прикол, студия Квартал 95, актриса, пародия, Юрий Великий, Лига смеха, Анастасия Оруджова, российские оккупанты
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