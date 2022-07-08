"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"

Оруджова в образе жены оккупанта, по сюжету, выйдя в чат, консультировалась у "мужа", которого сыграл Великий, как включить стиральную машину.

"Ты в школу на х...я ходила – бухать и чпокаться с физруком?" – спросил он.

Выяснилось, что сам оккупант и был этим физруком.

Оруджова в образе жены российского военного заявила, что машинка пишет ей "сукня", на что оккупант предложил "оскорбить ее в ответ".

"Ты сама проститутка! Ты меня поняла?" – обратилась Оруджова к машине.

Героиню сюжета удивило, что в стиральной машине предусмотрены разные режимы.

"Че, мля, ну демократия у них, ...п-та. У нас только [президента России Владимира] Путина выбирать можно, а у них еще и температуру", – заметил оккупант.

Он предостерег супругу от выбора режима отжима. "Я же эту стиралку на Украине отжал. Сейчас кто-то к нам придет и отожмет ее", – сказал он. При этом оккупант посоветовал выбрать тоталитарный режим, привычный для РФ.

В финале супруга российского военного предъявила претензию, что ей муж передал мало порошка. Выяснилось, что это был прах одного из убитых на войне против Украины оккупантов – в нем замочили вещи во время стирки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Великий (@yuri_velikiy)