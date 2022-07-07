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07 июля, 2022
 
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38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа

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Макаревич старше Кляйн на 30 лет
Макаревич старше Кляйн на 30 лет
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Супруга 68-летнего фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, 38-летняя израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 6 июля в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в костюме для подводного плавания.

Кляйн на фото показала лицо без макияжа. Она сделала селфи, позируя в массивных солнцезащитных очках.

Супруга музыканта отметила локацию – заповедник Фувамула, расположенный на Мальдивах.

"Океан встретил грозой, штормом и брызгами. Как же здесь чудесно!" – написала она.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

О пары есть сын Эйтан. Он родился 30 марта в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Андрей Макаревич, селфи, Машина времени, Мальдивы, музыкант, макияж, Эйнат Кляйн, жена
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