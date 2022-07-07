"Во что начала она жалить, боюсь себе даже представить". Макаревич после угрозы судом российским СМИ поделился стихотворением об осе

"Когда в саду

Стоял я, сса,

Меня ужалила

Оса", – написал он.

"И во что начала она жалить, я боюсь себе даже представить", – прокомментировал подписчик Алексей Свет.

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Макаревич 20 июня заявил, что ему надоел неправдивый штамп, который употребляют в его отношении пропагандистские СМИ, и пригрозил им судом.