"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой

"Замалчивающая агрессию России против родной Украины киевлянка Наташа Королева не перестает меня радовать", – написал Гордон.

В ролике Королева запечатлена в розовом спортивном костюме, состоящем из облегающих шортов и топе, под который певица не стала надевать бюстгальтер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"У женщины кукуха поехала", – прокомментировала подписчица tetiankaua.

"Боже, какое конченое", – написала nela_swierczynska.