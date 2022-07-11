"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой

"Замалчивающая агрессию России против родной Украины киевлянка Наташа Королева не перестает меня радовать", – написал Гордон.
В ролике Королева запечатлена в розовом спортивном костюме, состоящем из облегающих шортов и топе, под который певица не стала надевать бюстгальтер.
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"У женщины кукуха поехала", – прокомментировала подписчица tetiankaua.
"Боже, какое конченое", – написала nela_swierczynska.
Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов. Она замужем за стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко) с 2003 года. У пары есть сын Архип (2002).
Певица замалчивает войну РФ против Украины.
Наташа Королева внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима. Муж Королевой, стриптизер Тарзан поддержал российскую агрессию по отношению к Украине.