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11 июля, 2022
 
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"Столько незабываемых моментов". Невеста экс-супруга Ани Лорак поехала в родные места певицы. Фото

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Реус состоит в романтических отношениях с Налчаджиоглу
Реус состоит в романтических отношениях с Налчаджиоглу
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

26-летний украинская визажистка Лилия Реус 9 июля опубликовала в Instagram фото, снятое в Черновцах.

Реус побывала на малой родине бывшей жены своего возлюбленного, 45-летнего турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, – строящей карьеру в РФ 43-летней украинской певицы Ани Лорак. Она родилась в городе Кицмань Черновицкой области.

"Соскучилась гулять по улицам Черновцов. Столько приятных воспоминаний и незабываемых моментов, связанных с этим городом", – написала она.

Контекст:

В марте бывший муж Ани Лорак вместе с Реус и ее дочерью от предыдущих отношений выехали в Турцию. 1 июля они вернулись в Украину.

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). 

После начала войны РФ против Украины Налчаджиоглу осудил российскую агрессию против Украины. "Люди спрашивают, почему я поддерживаю Украину. Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он тогда.

Замалчивающая войну РФ против Украины Ани Лорак в конце июня засветилась в Москве в компании российских артистов, которые находятся либо в санкционных списках, либо в базе сайта "Миротворец".

Теги: Украина, Черновцы, Ани Лорак, певица, Мурат Налчаджиоглу, муж, невеста, Лилия Реус
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