Dantes показал брата, который старше его на 15 лет, и маленького племянника

В ролике Dantes, его племянник и брат позируют перед камерой. Видео было снято в Тель-Авиве (Израиль), где проживает брат музыканта с семьей.
"Завтра благотворительный концерт, а сегодня я впервые вживую увидел своего племянника", – написал Dantes.
Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков, известен как певец Dantes) начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021году он выпустил альбом "Твоя любимая музыка".
Исполнитель после нападения РФ на Украину перешел на украинский язык. Он дает благотворительные концерты в пользу Украины.
Dantes заявлял, что победа над российскими оккупантами зависит в том числе от того, насколько украинцы будут помогать ВСУ и волонтерам. Певец признался, что передал киевским волонтерам свою Tesla.
Певцу Dantes запрещен въезд в РФ на 50 лет. Реагируя на запрет, артист послал россиян "нах...й".
11 июля музыкант выступит в Тель-Авиве на благотворительном концерте "Доброго вечора, ми з України".