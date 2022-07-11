Dantes показал брата, который старше его на 15 лет, и маленького племянника

В ролике Dantes, его племянник и брат позируют перед камерой. Видео было снято в Тель-Авиве (Израиль), где проживает брат музыканта с семьей.

"Завтра благотворительный концерт, а сегодня я впервые вживую увидел своего племянника", – написал Dantes.

Скриншот: vladimirdantes / Instagram