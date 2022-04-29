Бульвар Шоубиз
 
29 апреля, 2022
 
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"Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео

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Dantes: Я никогда не писал по-украински, потому что у меня не получалось. Теперь я думаю, что просто не прилагал достаточно усилий
Dantes: Я никогда не писал по-украински, потому что у меня не получалось. Теперь я думаю, что просто не прилагал достаточно усилий
Скриншот: DANTES / YouTube

Украинский певец Dantes 29 апреля на своем YouTube-канале презентовал клип на свою первую украиноязычную песню "Обійми".

"Привет! Я Вова, я из Харькова, мне 33 года, и все эти 33 года я говорил по-русски. Это плохо или хорошо? У меня нет ответа, но точно есть понимание, что делать дальше. Я никогда не писал по-украински, потому что у меня просто не получалось. Теперь я думаю, что просто не прилагал достаточно усилий", – написал он.

Музыкант отметил, что, как и многие его русскоязычные знакомые, переходит сейчас на украинский язык. Он признался, что при этом есть страх ошибиться и "сказать что-то не то и не так".

"Поэтому я написал эту песню, сидя дома и изучая аккаунты своих друзей и других артистов, которые раньше общались на русском. Этим треком я хочу взбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия и идет по этому пути. А тем, кто до сих пор боится перейти на украинский, я хочу сказать: "Друзья, ничего страшного в этом нет. Надо мной ни разу не посмеялись, а даже наоборот – столько поддержки я еще не получал.", – подчеркнул музыкант.

В аннотации к ролику он отметил, что это его первая песня на украинском языке и посвящена украинскому народу и языковым стереотипам.

видео

Видео: DANTES / YouTube
Теги: музыка, украинский язык, видео, клип, певец, музыкант, Dantes, язык
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