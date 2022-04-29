  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео

Dantes: Я никогда не писал по-украински, потому что у меня не получалось. Теперь я думаю, что просто не прилагал достаточно усилий Скриншот: DANTES / YouTube

"Привет! Я Вова, я из Харькова, мне 33 года, и все эти 33 года я говорил по-русски. Это плохо или хорошо? У меня нет ответа, но точно есть понимание, что делать дальше. Я никогда не писал по-украински, потому что у меня просто не получалось. Теперь я думаю, что просто не прилагал достаточно усилий", – написал он.

Музыкант отметил, что, как и многие его русскоязычные знакомые, переходит сейчас на украинский язык. Он признался, что при этом есть страх ошибиться и "сказать что-то не то и не так".

"Поэтому я написал эту песню, сидя дома и изучая аккаунты своих друзей и других артистов, которые раньше общались на русском. Этим треком я хочу взбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия и идет по этому пути. А тем, кто до сих пор боится перейти на украинский, я хочу сказать: "Друзья, ничего страшного в этом нет. Надо мной ни разу не посмеялись, а даже наоборот – столько поддержки я еще не получал.", – подчеркнул музыкант.

В аннотации к ролику он отметил, что это его первая песня на украинском языке и посвящена украинскому народу и языковым стереотипам.