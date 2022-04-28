Сын Повалий обнародовал песню, которую написал после начала войны на Донбассе

"Неизданное №1. Текст Another Day пришел ко мне (или я его призвал, сев за айпад) через год после начала боевых действий на Донбассе, за несколько дней до моей свадьбы. Кстати, жена и монтировала, за что ей низкий поклон!"– написал он.
Повалий отметил, что автор музыки – Евгений Уваров. Также он поблагодарил музыкантов, принимавших участие в записи песни. По словам Повалия, если композиция получит положительные отзывы, он будет ее дорабатывать.
"Пока на пение нет никакого вдохновения..." – признался он.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 марта, после нападения РФ на Украину, Денис Повалий осудил российскую агрессию. Он заявил, что находится не в Украине, но не уточнил, в какой стране проживает.
27 марта Повалий заявил, что хочет начать работать дистанционно и готов оказывать свои услуги украинским коллегам на трех языках: украинском, русском и английском.
Его мать внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии. 16 апреля Таисия Повалий выступила в Кремле вместе с поддерживающим президента РФ Владимира Путина певцом Стасом Михайловым.