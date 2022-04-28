Сын Повалий обнародовал песню, которую написал после начала войны на Донбассе

"Неизданное №1. Текст Another Day пришел ко мне (или я его призвал, сев за айпад) через год после начала боевых действий на Донбассе, за несколько дней до моей свадьбы. Кстати, жена и монтировала, за что ей низкий поклон!"– написал он.

Повалий отметил, что автор музыки – Евгений Уваров. Также он поблагодарил музыкантов, принимавших участие в записи песни. По словам Повалия, если композиция получит положительные отзывы, он будет ее дорабатывать.

"Пока на пение нет никакого вдохновения..." – признался он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Den Poe Valley/ Ден Повалій / Денис Повалий (@denis.povaliy)

Война России против Украины. Главное (обновляется)