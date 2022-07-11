"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче"

Арестович: Друзья, повод для "срача" есть всегда и страсти у человека есть всегда Фото: Алексей Арестович / Facebook

"Наткнулся в ленте на несколько постов ностальгии: вот, мол, до войны какими мелочными проблемами мы болели. Друзья, повод для "срача" есть всегда и страсти у человека есть всегда. Большие разломы истории обучают человека благородному искусству привязывать свои страсти к значащим поводам. Например, Android или iOS, в- или на-, черешня или клубника. И вы еще осуждаете религиозные войны. А ведь согласитесь, беситься страстями по поводу порядка исхождения святого духа всяко приятнее (и полезнее), нежели по вопросу, с острого конца или с тупого..." – написал он.

Пост Арестович сопроводил изображением ада в средневековом представлении, где грешников кормят лягушками. Картина сопровождается "облачками" реплик героев:

– Потерпи, сначала все будет плохо.

– А потом хорошо?

– А потом ты привыкнешь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

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