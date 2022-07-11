"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче"

"Наткнулся в ленте на несколько постов ностальгии: вот, мол, до войны какими мелочными проблемами мы болели. Друзья, повод для "срача" есть всегда и страсти у человека есть всегда. Большие разломы истории обучают человека благородному искусству привязывать свои страсти к значащим поводам. Например, Android или iOS, в- или на-, черешня или клубника. И вы еще осуждаете религиозные войны. А ведь согласитесь, беситься страстями по поводу порядка исхождения святого духа всяко приятнее (и полезнее), нежели по вопросу, с острого конца или с тупого..." – написал он.
Пост Арестович сопроводил изображением ада в средневековом представлении, где грешников кормят лягушками. Картина сопровождается "облачками" реплик героев:
– Потерпи, сначала все будет плохо.
– А потом хорошо?
– А потом ты привыкнешь.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, был актером театра и кино.
С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.
28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.