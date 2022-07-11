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11 июля, 2022
 
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"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович: Друзья, повод для "срача" есть всегда и страсти у человека есть всегда
Арестович: Друзья, повод для "срача" есть всегда и страсти у человека есть всегда
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в Instagram 10 июля опубликовал пост, в котором заявил, что люди в любой обстановке находят поводы для споров и отстаивания своего мнения.

"Наткнулся в ленте на несколько постов ностальгии: вот, мол, до войны какими мелочными проблемами мы болели. Друзья, повод для "срача" есть всегда и страсти у человека есть всегда. Большие разломы истории обучают человека благородному искусству привязывать свои страсти к значащим поводам. Например, Android или iOS, в- или на-, черешня или клубника. И вы еще осуждаете религиозные войны. А ведь согласитесь, беситься страстями по поводу порядка исхождения святого духа всяко приятнее (и полезнее), нежели по вопросу, с острого конца или с тупого..." – написал он.

Пост Арестович сопроводил изображением ада в средневековом представлении, где грешников кормят лягушками. Картина сопровождается "облачками" реплик героев:

– Потерпи, сначала все будет плохо.
– А потом хорошо?
– А потом ты привыкнешь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, был актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

Теги: Россия, Украина, религия, война, гражданское общество, вторжение, Алексей Арестович, война России против Украины, психология, войска, психолог
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