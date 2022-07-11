  "Нет этой химии": Ефросинина и Полякова рассказали, почему не переходят на украинский язык

Как объяснили ведущие проекта, словарный запас украинского языка у них недостаточен, чтобы свободно изъясняться в эфире, не подбирая слова.
"Мы, действительно, все время говорили по-русски: и дома, и между собой. Мы хотим говорить на украинском, мы изучаем язык, мы все для этого делаем. Но чтобы вот так, в частном разговоре, как с подругой на кухне, так по-украински, к сожалению, не получится, и вам самим будет неинтересно смотреть бекающих, мекающих, подбирающих слова, ваших любимых "взрослых девочек", – заявила Полякова.
Ефросинина подчеркнула, что они с Поляковой говорят по-украински, но, не так хорошо, чтобы красиво и быстро изложить свои мысли.
"Оля поет украинские песни, я перевела свой Instagram, когда я могу исправить ошибки, поразмышлять над текстом. Там, где нас увлекают эмоции, там, где мы быстро должны изложить свои мысли, там где происходит что-то триггерное и животрепещущее, у меня, например, не выходит. Не выходит шутить, и у нас нет этой химии", – отметила она.
Ефросинина и Полякова пообещали в эфирах "Взрослых девочек" отвечать на украиноязычные вопросы зрителей на украинском языке.
21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове.
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.