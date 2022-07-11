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11 июля, 2022
 
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"Нет этой химии": Ефросинина и Полякова рассказали, почему не переходят на украинский язык

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Ефросинина и Полякова пока не могут полностью стать украиноязычными
Ефросинина и Полякова пока не могут полностью стать украиноязычными
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова в новом выпуске своего YouTube-проекта "Взрослые девочки" объяснили, почему не переходят на украинский язык. Видео 10 июля опубликовали на YouTube Ефросининой.

Как объяснили ведущие проекта, словарный запас украинского языка у них недостаточен, чтобы свободно изъясняться в эфире, не подбирая слова.

"Мы, действительно, все время говорили по-русски: и дома, и между собой. Мы хотим говорить на украинском, мы изучаем язык, мы все для этого делаем. Но чтобы вот так, в частном разговоре, как с подругой на кухне, так по-украински, к сожалению, не получится, и вам самим будет неинтересно смотреть бекающих, мекающих, подбирающих слова, ваших любимых "взрослых девочек", – заявила Полякова.

Ефросинина подчеркнула, что они с Поляковой говорят по-украински, но, не так хорошо, чтобы красиво и быстро изложить свои мысли.

"Оля поет украинские песни, я перевела свой Instagram, когда я могу исправить ошибки, поразмышлять над текстом. Там, где нас увлекают эмоции, там, где мы быстро должны изложить свои мысли, там где происходит что-то триггерное и животрепещущее, у меня, например, не выходит. Не выходит шутить, и у нас нет этой химии", – отметила она.

Ефросинина и Полякова пообещали в эфирах "Взрослых девочек" отвечать на украиноязычные вопросы зрителей на украинском языке.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове.

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

Теги: Украина, украинский язык, видео, телеведущая, Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина, язык, Взрослые девочки
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