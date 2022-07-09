Российскому пропагандисту Поддубному объявили о подозрении – Офис генпрокурора

"По данным следствия, журналист всероссийской государственной телерадиокомпании в марте 2022 года совместно с военнослужащими РФ незаконно пересек государственную границу Украины и ведет репортажи из зон активных боевых действий, освещая события на территории Украины с позиции официальной пропаганды Кремля с целью нанесения ущерба интересам государства. Подозреваемый выступает в роли "военного эксперта" и дает комментарии ряду пропагандистских теле- и радиоканалов РФ. В этих репортажах и комментариях он оправдывает военные преступления оккупантов, которые убивают гражданских украинцев и уничтожают инфраструктуру Украины", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в своем Telegram-канале пропагандист разместил ролик с военного аэродрома в Гостомеле на фоне уничтоженного оккупантами транспортного самолета Ан-225 "Мрія".

"Российский пропагандист позиционирует захватчиков как "освободителей" и говорит о необходимости свержения конституционного строя Украины", – добавили в Офисе генпрокурора.

Ему объявили о подозрении в оправдании, признании вооруженной агрессии РФ против Украины правомерной и глорификации ее участников, а также в незаконном пересечении государственной границы Украины (ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины).

В Службе безопасности Украины уточнили, что речь идет о пропагандисте Евгении Поддубном.

"Как доверенное лицо высшего военно-политического руководства России, он незаконно попал на территорию Украины в период временной оккупации Гостомеля и Бородянки и вел свои фейко-репортажи из локаций, где свирепствовали рашисты. Там по "методичкам" кремлевских кураторов пропагандист занимался подготовкой заказных сюжетов: поддерживал вооруженную агрессию против Украины, распространял дезинформацию о ситуации на фронте, оправдывал преступления захватчиков", – говорится в сообщении.

Контент он распространял в эфирах телеканалов "Россия 1", "Россия 24" и в Telegram-канале.

"По материалам киберподразделений и следователей СБУ решается вопрос об объявлении россиянина в международный розыск", – добавили в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)