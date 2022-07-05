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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне развернули флаги "ЛДНР" на МКС. Американский астронавт призвал NASA отреагировать

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Российские космонавты и "Роскосмос" использовали МКС для пропаганды захватнических действий в Украине
Российские космонавты и "Роскосмос" использовали МКС для пропаганды захватнических действий в Украине
Фото: Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков позировали на станции с флагами террористических группировок "ЛНР" и "ДНР". Фото опубликованы 4 июля в официальном Telegram-канале "Роскосмоса".

Космонавты приветствовали захват российскими оккупантами Лисичанска и продолжение оккупации Донбасса, а также присоединились к поздравлениям главаря "ЛНР" Леонида Пасечника с "новым Днем Великой Победы".

"День освобождения Луганской Народной Республики! Мы празднуем и на Земле, и в космосе... Граждане союзной Донецкой Народной Республики, ждите!" – говорится в сообщении.

Как и когда флаги попали на МКС, неясно. The Guardian отмечает, что 3 июня к МКС пристыковался российский грузовой корабль "Прогресс" без экипажа, вылетевший с космодрома Байконур в Казахстане. По данным NASA, он перевозил почти три тонны продовольствия, топлива и припасов.

"Роскосмосом" руководит Дмитрий Рогозин, известный своими резкими антиукраинскими высказываниями

На МКС вместе с тремя российскими космонавтами сейчас работают американские астронавты NASA Джессика Уоткинс, Роберт Хайнс и Челл Линдгрен, а также итальянка Саманта Кристофоретти из Европейского космического агентства (ЕКА). Экипаж, NASA и ЕКА не комментировали фото с флагами. 

В  то же время на фото отреагировал американский астронавт Терри Вертс. 

"Теперь Россия официально использует МКС для пропаганды своей незаконной и аморальной войны в Украине, где они каждый день убивают мирных жителей. Мы больше не можем игнорировать это", – написал Вертс в Twitter и отметил аккаунт NASA. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: МКС, космос, пропаганда, оккупация, Роскосмос, российская пропаганда, Лисичанск, ДНР, война России против Украины, ЛНР, астронавты
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