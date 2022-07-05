Россияне развернули флаги "ЛДНР" на МКС. Американский астронавт призвал NASA отреагировать

Российские космонавты и "Роскосмос" использовали МКС для пропаганды захватнических действий в Украине Фото: Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram

Космонавты приветствовали захват российскими оккупантами Лисичанска и продолжение оккупации Донбасса, а также присоединились к поздравлениям главаря "ЛНР" Леонида Пасечника с "новым Днем Великой Победы".

"День освобождения Луганской Народной Республики! Мы празднуем и на Земле, и в космосе... Граждане союзной Донецкой Народной Республики, ждите!" – говорится в сообщении.

Как и когда флаги попали на МКС, неясно. The Guardian отмечает, что 3 июня к МКС пристыковался российский грузовой корабль "Прогресс" без экипажа, вылетевший с космодрома Байконур в Казахстане. По данным NASA, он перевозил почти три тонны продовольствия, топлива и припасов.

"Роскосмосом" руководит Дмитрий Рогозин, известный своими резкими антиукраинскими высказываниями.

На МКС вместе с тремя российскими космонавтами сейчас работают американские астронавты NASA Джессика Уоткинс, Роберт Хайнс и Челл Линдгрен, а также итальянка Саманта Кристофоретти из Европейского космического агентства (ЕКА). Экипаж, NASA и ЕКА не комментировали фото с флагами.

В то же время на фото отреагировал американский астронавт Терри Вертс.

"Теперь Россия официально использует МКС для пропаганды своей незаконной и аморальной войны в Украине, где они каждый день убивают мирных жителей. Мы больше не можем игнорировать это", – написал Вертс в Twitter и отметил аккаунт NASA.

Russia is now officially using the * @Space_Station to promote their illegal and immoral war in Ukraine, where they kill civilians every day. We can’t ignore it anymore. @nasa * @roscosmos * * @DRogozin * * @guardian * https://t.co/ux8Trd8ffZ — Terry Virts (@AstroTerry) July 4, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)