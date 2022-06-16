Twitter ограничил аккаунт Рогозина за твит с ненавистью в адрес Украины

Рогозин заявил, что свое сообщение удалять не будет Фото: EPA

Российский чиновник написал, что его учетную запись ограничили из-за сообщения с оскорблениями в адрес Украины, которое разжигает ненависть. В нем, в частности, содержались призывы "покончить" с Украиной "раз и навсегда".

"Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тыс. подписчиков. Я не считаю мое сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку "удалить" жать не буду", – написал Рогозин.

Он также заявил, что Twitter "превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды".

Война России против Украины. Главное (обновляется)



