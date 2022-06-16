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Twitter ограничил аккаунт Рогозина за твит с ненавистью в адрес Украины

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Рогозин заявил, что свое сообщение удалять не будет
Рогозин заявил, что свое сообщение удалять не будет
Фото: EPA

Соцсеть Twitter ограничила аккаунт главы корпорации “Роскосмос” Дмитрия Рогозина за твит, который нарушает правила сообщества. Об этом Рогозин сообщил в Telegram 16 июня.

Российский чиновник написал, что его учетную запись ограничили из-за сообщения с оскорблениями в адрес Украины, которое разжигает ненависть. В нем, в частности, содержались призывы "покончить" с Украиной "раз и навсегда".

"Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тыс. подписчиков. Я не считаю мое сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку "удалить" жать не буду", – написал Рогозин.

Он также заявил, что Twitter "превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды".

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на Востоке Украины, в результате чего была оккупирована также часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Теги: Twitter, Дмитрий Рогозин, война России против Украины
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