"Наибольшая в мире дальность поражения целей". В России заявили об успешном испытательном пуске новой межконтинентальной ракеты "Сармат"

В минобороны РФ утверждают, что ракета производится за счет исключительно российской промышленности, то есть выпускать такие Россия сможет, несмотря на санкции Фото: EPA

Учебные боевые блоки, согласно сообщению, прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Пуск был первым в программе государственных испытаний, после которых ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение ракетных войск стратегического назначения РФ. "Сарматом" в РФ собираются заменить советский комплекс "Воевода".

В ведомстве подчеркнули, что комплекс "Сармат" – "изделие исключительно российской кооперации промышленности".

Сообщается, что характеристики ракеты позволяют ей "гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны".

"Сармат" – самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны", – заявили в минобороны РФ.

Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс "Сармат" обеспечит безопасность России и "заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать", цитирует госагентство "РИА Новости".

А гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал испытание ракеты "подарком НАТО", сообщает "РИА Новости".



