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"Наибольшая в мире дальность поражения целей". В России заявили об успешном испытательном пуске новой межконтинентальной ракеты "Сармат"

В минобороны РФ утверждают, что ракета производится за счет исключительно российской промышленности, то есть выпускать такие Россия сможет, несмотря на санкции
В минобороны РФ утверждают, что ракета производится за счет исключительно российской промышленности, то есть выпускать такие Россия сможет, несмотря на санкции
Фото: EPA

В России с космодрома Плесецк 20 апреля провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат". Об этом сообщила пресс-служба минобороны РФ. Утверждается, что пуск был успешным, "задачи выполнены в полном объеме".

Учебные боевые блоки, согласно сообщению, прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Пуск был первым в программе государственных испытаний, после которых ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение ракетных войск стратегического назначения РФ. "Сарматом" в РФ собираются заменить советский комплекс "Воевода". 

В ведомстве подчеркнули, что комплекс "Сармат" – "изделие исключительно российской кооперации промышленности".

Сообщается, что характеристики ракеты позволяют ей "гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны".

"Сармат" – самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны", – заявили в минобороны РФ. 

Фото: EPA
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс "Сармат" обеспечит безопасность России и "заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать", цитирует госагентство "РИА Новости"

А гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал испытание ракеты "подарком НАТО", сообщает "РИА Новости"


Контекст:

1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин сообщил, что РФ разработала новое гиперзвуковое оружие "Кинжал", а также начала серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводит испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов". Путин также заявил, что ни санкции, ни ограничения не смогли "сдержать" Россию.

Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики, в которых смоделировали поражение ракетой цели на территории США.

Тогдашняя пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт отмечала, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 2014 года"Было печально видеть анимацию, демонстрирующую ядерную атаку на США. Мы не считаем это поведением ответственного международного игрока", – добавила спикер.

После этого в Госдепе США ввели новую должность – старший советник по российским вредоносным действиям и трендам (senior advisor for Russian malign activities and trends, сокращенно – SARMAT).

Теги: Россия, Владимир Путин, оружие, ядерное оружие, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, полигон, минобороны РФ, ракеты, ракетный комплекс Сармат, ракетный комплекс
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