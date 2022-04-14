Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с Россией в лунных программах

Прекращение работы с РФ затронет программы "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27".

"Как и в случае с ExoMars, российская агрессия против Украины и последовавшие санкции представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным для ЕSА запланированное лунное сотрудничество", – говорится в заявлении.

В агентстве отметили, что инструменты, разработанные для совместных с Россией проектов, будут использованы в других программах.

Также в ESA добавили, что заключили соглашение с японской стороной о привлечении ее исследовательских инструментов для участия в проектах агентства.