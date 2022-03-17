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Европейское космическое агентство приостановило сотрудничество с Роскосмосом в проекте ExoMars

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ExoMars совместная программа ESА и Роскосмоса по исследованию Марса
ExoMars – совместная программа ESА и Роскосмоса по исследованию Марса
Фото: esa.int

Европейское космическое агентство (ESA) приостановило сотрудничество с Роскосмосом по программе ExoMars из-за российского вторжения в Украину. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

"Мы глубоко сожалеем о человеческих жертвах и трагических последствиях агрессии против Украины. Признавая влияние на научное освоение космоса, ESA полностью поддерживает санкции, введенные против России ", – говорится в заявлении.

На заседании в Париже 16–17 марта правительственный совет ESA единогласно признал невозможность текущего сотрудничества с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars с запуском в 2022 году и поручил генеральному директору ESA приостановить сотрудничество.

Кроме того, после решения Роскосмоса вывести свой персонал из европейского космодрома во Французской Гвиане все миссии, запланированные на запуск кораблем "Союз", были приостановлены. В основном речь о миссиях, для которых ESA является организацией по закупке услуг (Galileo M10, Galileo M11, Euclid и EarthCare), и одном дополнительном запуске.

"Программа Международной космической станции продолжает работать номинально. Основная цель – продолжение безопасной работы МКС, включая обеспечение безопасности экипажа", – отметили в агентстве.

Контекст:

ExoMars – совместная программа ESА и Роскосмоса по исследованию Марса, основной целью которой являлся поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin.

В рамках совместной программы исследования Марса первая межпланетная станция ExoMars была запущена 14 марта 2016 года ракетой-носителем "Протон-М" c космодрома Байконур. 19 октября 2016 года она успешно вышла на орбиту планеты, однако посадочный модуль разбился при посадке.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: космос, Роскосмос, ESA, ExoMars, Европейское космическое агентство
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