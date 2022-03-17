Европейское космическое агентство приостановило сотрудничество с Роскосмосом в проекте ExoMars

"Мы глубоко сожалеем о человеческих жертвах и трагических последствиях агрессии против Украины. Признавая влияние на научное освоение космоса, ESA полностью поддерживает санкции, введенные против России ", – говорится в заявлении.

На заседании в Париже 16–17 марта правительственный совет ESA единогласно признал невозможность текущего сотрудничества с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars с запуском в 2022 году и поручил генеральному директору ESA приостановить сотрудничество.

Кроме того, после решения Роскосмоса вывести свой персонал из европейского космодрома во Французской Гвиане все миссии, запланированные на запуск кораблем "Союз", были приостановлены. В основном речь о миссиях, для которых ESA является организацией по закупке услуг (Galileo M10, Galileo M11, Euclid и EarthCare), и одном дополнительном запуске.

"Программа Международной космической станции продолжает работать номинально. Основная цель – продолжение безопасной работы МКС, включая обеспечение безопасности экипажа", – отметили в агентстве.