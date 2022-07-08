Канада ввела санкции против главы РПЦ Кирилла, Захаровой, Скабеевой и российских пропагандистов

В новый санкционный список вписаны патриарх Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущие-пропагандисты Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Артем Шейнин, Тигран Кеосаян и Антон Красовский.

Также под санкциями оказались бизнесмен Александр Лебедев, глава минцифры РФ Максут Шадаев, экс-глава "Яндекса" Тигран Худавердян, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов и его замы.

Санкционный список пополнили также руководители российских пропагандистских СМИ, в частности, генеральный директор и главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин и генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев.

В список юридических лиц, на которых наложены санкции, попали Роскомнадзор, "Россия 1", НТВ, "Россия 24", Vesti.Ru, RT, Sputnik, Россотрудничество, информагентства ТАСС и REGNUM, "Газпром медиа", "Национальная медиа группа", Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, "Смотрим".

31 мая Канада ввела санкции против Алины Кабаевой, а также дочерей российского олигарха Михаила Фридмана. Президент РФ Владимир Путин также фигурирует в канадском санкционном списке.