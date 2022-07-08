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Канада ввела санкции против главы РПЦ Кирилла, Захаровой, Скабеевой и российских пропагандистов

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Патриарх Кирилл попал в канадский санкционный список
Патриарх Кирилл попал в канадский санкционный список
Фото: EPA

Власти Канады расширили санкции в отношении России в связи с ее агрессивной войной против Украины, включив в санкционный список еще 29 человек и ряд пропагандистских СМИ. Информация об этом размещена 8 июля на сайте канадского правительства.

В новый санкционный список вписаны патриарх Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущие-пропагандисты Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Артем Шейнин, Тигран Кеосаян и Антон Красовский.

Также под санкциями оказались бизнесмен Александр Лебедев, глава минцифры РФ Максут Шадаев, экс-глава "Яндекса" Тигран Худавердян, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов и его замы.

Санкционный список пополнили также руководители российских пропагандистских СМИ, в частности, генеральный директор и главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин и генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев.

В список юридических лиц, на которых наложены санкции, попали Роскомнадзор, "Россия 1", НТВ, "Россия 24", Vesti.Ru, RT, Sputnik, Россотрудничество, информагентства ТАСС и REGNUM, "Газпром медиа", "Национальная медиа группа", Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, "Смотрим".

31 мая Канада ввела санкции против Алины Кабаевой, а также дочерей российского олигарха Михаила Фридмана. Президент РФ Владимир Путин также фигурирует в канадском санкционном списке.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. Уже в марте Россия стала самой подсанкционной страной в мире, опередив Иран, Сирию и Северную Корею – число ограничений превысило 11 тыс. и с тех пор продолжает расти.

Глава РПЦ и ранее поддерживал агрессию России против Украины, но о войне РФ против Украины как "о защите России на поле боя" заявил впервые, отмечает "Радио Свобода".

За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против патриарха и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада Украины. Православная церковь Украины обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой лишить Кирилла престола как одного из создателей идеологии "русского мира".

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