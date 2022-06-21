Дурнев: Скабеева – довольно симпатичный мужчина

Дурнев: Я бы просто обрек Скабееву и Соловьева на нищенское существование Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Думаю, самое страшное для Соловьева и Скабеевой — это потерять все то, что они получили, продавая совесть. Они уже немолодые люди. Свою жизнь они посвятили тому, чтобы торговать совестью. Это у них достаточно успешно получилось. Соловьев, как мы знаем, в результате этих торгов приобрел три виллы в Италии. И он уже лишился их. Думаю, это для них самый страшный исход. Если бы была моя воля решать, что с ними делать, я бы их просто обрек на нищенское существование. И все", – сказал Дурнев.

Гордон уточнил, знает ли Дурнев, что Скабеева – мужчина.

"Нет, Дмитрий, не знал. Довольно симпатичный мужчина", – парировал Дурнев.

На замечание Гордона, что у Скабеевой и Соловьева любовь, Дурнев отметил, что сомневается в способности пропагандистов на высокие чувства.

"Очень даже может быть. Хотя Соловьева так долго не выпускают из этой радиорубки, что, мне кажется, на какую-то любовь в его возрасте, учитывая, сколько он работает, он уже вряд ли способен", – отметил журналист.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube