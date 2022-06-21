Дурнев: Скабеева – довольно симпатичный мужчина

"Думаю, самое страшное для Соловьева и Скабеевой — это потерять все то, что они получили, продавая совесть. Они уже немолодые люди. Свою жизнь они посвятили тому, чтобы торговать совестью. Это у них достаточно успешно получилось. Соловьев, как мы знаем, в результате этих торгов приобрел три виллы в Италии. И он уже лишился их. Думаю, это для них самый страшный исход. Если бы была моя воля решать, что с ними делать, я бы их просто обрек на нищенское существование. И все", – сказал Дурнев.
Гордон уточнил, знает ли Дурнев, что Скабеева – мужчина.
"Нет, Дмитрий, не знал. Довольно симпатичный мужчина", – парировал Дурнев.
На замечание Гордона, что у Скабеевой и Соловьева любовь, Дурнев отметил, что сомневается в способности пропагандистов на высокие чувства.
"Очень даже может быть. Хотя Соловьева так долго не выпускают из этой радиорубки, что, мне кажется, на какую-то любовь в его возрасте, учитывая, сколько он работает, он уже вряд ли способен", – отметил журналист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Скабеева и ее муж Евгений Попов на канале "Россия 1" ведут программу "60 минут". По рейтингу российского издания The Insider, Скабеева и Попов, а также Владимир Соловьев являются самыми известными пропагандистами Кремля.
Соловьева включили в санкционный список Евросоюза 23 февраля, так как "он несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". После наложения санкций в Италии арестовали виллу Соловьева стоимостью €6,5 млн, другие объекты недвижимости и два автомобиля, а YouTube заблокировал два его канала.