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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дурнев: Скабеева – довольно симпатичный мужчина

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Дурнев: Я бы просто обрек Скабееву и Соловьева на нищенское существование
Дурнев: Я бы просто обрек Скабееву и Соловьева на нищенское существование
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону журналист Алексей Дурнев заявил, что лучшим наказанием для российских пропагандистов Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой может стать лишение их всех денег и имущества, которое они получили, торгуя совестью.

"Думаю, самое страшное для Соловьева и Скабеевой — это потерять все то, что они получили, продавая совесть. Они уже немолодые люди. Свою жизнь они посвятили тому, чтобы торговать совестью. Это у них достаточно успешно получилось. Соловьев, как мы знаем, в результате этих торгов приобрел три виллы в Италии. И он уже лишился их. Думаю, это для них самый страшный исход. Если бы была моя воля решать, что с ними делать, я бы их просто обрек на нищенское существование. И все", – сказал Дурнев.

Гордон уточнил, знает ли Дурнев, что Скабеева – мужчина.

"Нет, Дмитрий, не знал. Довольно симпатичный мужчина", – парировал Дурнев.

На замечание Гордона, что у Скабеевой и Соловьева любовь, Дурнев отметил, что сомневается в способности пропагандистов на высокие чувства.

"Очень даже может быть. Хотя Соловьева так долго не выпускают из этой радиорубки, что, мне кажется, на какую-то любовь в его возрасте, учитывая, сколько он работает, он уже вряд ли способен", – отметил журналист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Скабеева и ее муж Евгений Попов на канале "Россия 1" ведут программу "60 минут". По рейтингу российского издания The Insider, Скабеева и Попов, а также Владимир Соловьев являются самыми известными пропагандистами Кремля.

Соловьева включили в санкционный список Евросоюза 23 февраля, так как "он несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". После наложения санкций в Италии арестовали виллу Соловьева стоимостью €6,5 млн, другие объекты недвижимости и два автомобиля, а YouTube заблокировал два его канала.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, Владимир Соловьев, журналисты, война России против Украины, Алексей Дурнев, интервью, Ольга Скабеева
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