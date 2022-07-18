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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одессе российская ракета попала в гражданский объект, вспыхнул пожар

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На месте пожара работают спасатели
На месте пожара работают спасатели
Фото: suspilne.media

Россияне утром 16 июля нанесли ракетный удар по Одессе, ракета попала в гражданский объект. Об этом пишет Общественное со ссылкой на оперативное командование ВСУ "Юг".

В 4.00 в городе была объявлена ракетная тревога, а в 4.51 был слышен громкий взрыв. После удара в городе начался пожар, местные жители наблюдают густое облако черного дыма, сообщает LIGA.net.

По информации находящейся на месте корреспондентки Общественного, ракета попала в склад деревообрабатывающей компании. "Информации о раненых пока нет. Бушует пожар, его тушат спасатели", – говорится в новости.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что на месте пожара работают спасатели, и призвал не публиковать фото и видео с места событий. 

Позднее Общественное добавило со ссылкой на ОК "Юг", что по Одесской области был нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 с направления Ставрополья. Ракета, по предварительным данным, Х-101 попала в склад производственно-торговой компании, вспыхнул пожар ориентировочно на площади 1000 м².

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вечером 15 июля российские оккупанты выпустили три ракеты по Одесской области, одну из них сбила противовоздушная оборона региона, никто не пострадал, сообщил глава Одесской ОВА.

Контекст:

Россия практически ежедневно атакует юг Украины, в частности Одесскую область, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.

В ночь на 1 июля оккупанты обстреляли Сергеевку в Белгород-Днестровском районе. Ударам подверглись жилой дом и база отдыха. По последним данным, погибли 22 человека, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шестеро детей и беременная женщина.

5 июля оккупанты выпустили по югу Украины три ракеты, все были сбиты ПВО над морем. 6 июля оккупанты вновь попытались с самолета ударить ракетой по Одесской области, ее также уничтожили над морем.

29 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия с 24 февраля выпустила по Украине уже 2811 ракет.

Теги: Одесса, пожар, авиация, Одесская область, авиаудар, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты, Сергей Братчук
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