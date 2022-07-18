В Одессе российская ракета попала в гражданский объект, вспыхнул пожар

В 4.00 в городе была объявлена ракетная тревога, а в 4.51 был слышен громкий взрыв. После удара в городе начался пожар, местные жители наблюдают густое облако черного дыма, сообщает LIGA.net.

По информации находящейся на месте корреспондентки Общественного, ракета попала в склад деревообрабатывающей компании. "Информации о раненых пока нет. Бушует пожар, его тушат спасатели", – говорится в новости.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что на месте пожара работают спасатели, и призвал не публиковать фото и видео с места событий.

Позднее Общественное добавило со ссылкой на ОК "Юг", что по Одесской области был нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 с направления Ставрополья. Ракета, по предварительным данным, Х-101 попала в склад производственно-торговой компании, вспыхнул пожар ориентировочно на площади 1000 м².

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Вечером 15 июля российские оккупанты выпустили три ракеты по Одесской области, одну из них сбила противовоздушная оборона региона, никто не пострадал, сообщил глава Одесской ОВА.