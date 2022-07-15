В Одесской области мужчина подорвался в море на мине, он погиб – ОВА

"Очередная трагедия на одном из пляжей Одесской области. В свой день рождения молодой человек подорвался на мине. Нарушая все запреты и требования, пренебрегая безопасностью, пошел купаться. Скажу сейчас страшную вещь: подорвался с травматической ампутацией головы", – сказал он.

Братчук напомнил, что купаться в Черном море и посещать пляжы черноморского побережья сейчас опасно.

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