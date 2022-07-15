В Одесской области мужчина подорвался в море на мине, он погиб – ОВА

"Очередная трагедия на одном из пляжей Одесской области. В свой день рождения молодой человек подорвался на мине. Нарушая все запреты и требования, пренебрегая безопасностью, пошел купаться. Скажу сейчас страшную вещь: подорвался с травматической ампутацией головы", – сказал он.
Братчук напомнил, что купаться в Черном море и посещать пляжы черноморского побережья сейчас опасно.
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Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. К побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Менее чем за месяц в области на минах подорвались и погибли два человека, еще один получил контузию.
28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин".