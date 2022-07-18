Российские оккупанты убили 15 июля восемь мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"Сегодня очень много обстрелов. [...] По состоянию на сейчас (около 22.00. – "ГОРДОН") восемь человек погибли, 13 получили ранения по гражданскому населению", – сказал он.
Глава обладминистрации отметил, что обстрелам в пятницу подверглись Бахмут, Славянск, Соледар, Северск, Торецк, Угледар и другие населенные пункты.
"Видим тактику оккупанта. Они пытаются максимально действовать так, чтобы у людей был страх, была паника", – считает Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля. Регион оккупанты обстреливают регулярно.