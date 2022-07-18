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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты убили 15 июля восемь мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

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Донбасс оккупанты обстреливают регулярно
Донбасс оккупанты обстреливают регулярно
Фото: Павло Кириленко / Fаcebook

15 июля жертвами обстрелов со стороны российских оккупантов стали восемь жителей Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко, проинформировало агентство LIGA.net.

"Сегодня очень много обстрелов. [...] По состоянию на сейчас (около 22.00. – "ГОРДОН") восемь человек погибли, 13 получили ранения по гражданскому населению", – сказал он.

Глава обладминистрации отметил, что обстрелам в пятницу подверглись Бахмут, Славянск, Соледар, Северск, Торецк, Угледар и другие населенные пункты.

"Видим тактику оккупанта. Они пытаются максимально действовать так, чтобы у людей был страх, была паника", – считает Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области.

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля. Регион оккупанты обстреливают регулярно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Славянск, война, Донбасс, Соледар, вторжение, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, Торецк, погибшие, ранение, Павел Кириленко, российские оккупанты
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