Оккупанты обстреляли Славянск из РСЗО, есть погибший – глава ВГА

"Славянск вновь обстреляли. Опять РСЗО (реактивные системы залпового огня. – "ГОРДОН"), снова кассетные снаряды. Один погибший. Число раненых уточняется", – написал он.

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Славянск оккупанты обстреливают регулярно. Так, кассетными боеприпасами город обстреляли 30 июня (были ранены шесть человек) и 1 июля (четверо погибших и пятеро раненых).

3 июля Славянск обстреливали из РСЗО, Лях сообщал о шести погибших и 15 раненых.

4 июля он рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.

Обстреляли Славянск и 5 июля, и 7 июля (по одной жертве).