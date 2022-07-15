Оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли центр Бахмута, шесть человек получили ранения

По центральному рынку Бахмута оккупанты выпустили одну ракету, еще две – по жилому массиву, отметили в полиции Донецкой области Фото: Донецька обласна прокуратура / Facebook

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр полиции Донецкой области.

"Предварительно, по центральному рынку была выпущена одна ракета, еще две – по жилому массиву, – говорится в сообщении. – В результате обстрела были разрушены помещения на рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна близлежащего пятиэтажного дома".

По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), отмечается в Facebook Донецкой областной прокуратуры.

"Снаряды захватчиков попали в администрацию местного рынка и здания магазинов, в результате чего минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили шесть мирных жителей. Кроме того, полностью разрушены или повреждены около 10 многоэтажных и частных домов, сгорели автомобили", – рассказали в прокуратуре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)