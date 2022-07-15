Оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли центр Бахмута, шесть человек получили ранения

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр полиции Донецкой области.
"Предварительно, по центральному рынку была выпущена одна ракета, еще две – по жилому массиву, – говорится в сообщении. – В результате обстрела были разрушены помещения на рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна близлежащего пятиэтажного дома".
По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), отмечается в Facebook Донецкой областной прокуратуры.
"Снаряды захватчиков попали в администрацию местного рынка и здания магазинов, в результате чего минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили шесть мирных жителей. Кроме того, полностью разрушены или повреждены около 10 многоэтажных и частных домов, сгорели автомобили", – рассказали в прокуратуре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.
По данным британской разведки, на этой неделе войска РФ могут сосредоточиться на захвате небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску.
Расстояние от Бахмута до Краматорска составляет немного более 50 км.