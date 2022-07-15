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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли центр Бахмута, шесть человек получили ранения

По центральному рынку Бахмута оккупанты выпустили одну ракету, еще две по жилому массиву, отметили в полиции Донецкой области
По центральному рынку Бахмута оккупанты выпустили одну ракету, еще две – по жилому массиву, отметили в полиции Донецкой области
Фото: Донецька обласна прокуратура / Facebook

Российские оккупационные войска 15 июля нанесли удар по центральной части Бахмута Донецкой области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр полиции Донецкой области.

"Предварительно, по центральному рынку была выпущена одна ракета, еще две – по жилому массиву, – говорится в сообщении. – В результате обстрела были разрушены помещения на рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна близлежащего пятиэтажного дома".

https://www.facebook.com/don.gunp/videos/1222887281863937/

По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), отмечается в Facebook Донецкой областной прокуратуры.

"Снаряды захватчиков попали в администрацию местного рынка и здания магазинов, в результате чего минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили шесть мирных жителей. Кроме того, полностью разрушены или повреждены около 10 многоэтажных и частных домов, сгорели автомобили", – рассказали в прокуратуре.

https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/pfbid0xkFjym8kpLwmL6qtTURpViyqd5DrRKpVcKZ1YtAViqAfgqr66hbWNfGN5qAsRjVYl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.

По данным британской разведки, на этой неделе войска РФ могут сосредоточиться на захвате небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску.

Расстояние от Бахмута до Краматорска составляет немного более 50 км.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, прокуратура, полиция, РСЗО Ураган, обстрелы, украинцы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, уголовное производство, ранение, магазин, российские оккупанты
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