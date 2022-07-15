Резников рассказал, на каком этапе войны Украина понесла самые тяжелые потери

Он рассказал, что российские войска использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час, оказывая "безумное давление", а Украина на тот момент не имела возможности достойно отвечать из-за дефицита боеприпасов и вооружения.

"В мае действительно до 100 ребят, к сожалению, погибали [ежедневно], и до 300–400 были ранены", – подтвердил он.

Резников подчеркнул, что после прибытия в Украину высокоточного и дальнобойного артиллерийского вооружения контрбатарейная борьба сразу снизила интенсивность огня оккупантов и ситуация заметно поменялась.

Когда представители Офиса президента и сам президент Украины Владимир Зеленский называли эти цифры в июне, речь шла именно о майских потерях, уточнил Резников.

Министр добавил, что у него есть точные данные об украинских потерях, но он не может обнародовать их, чтобы не информировать оккупантов. Он заверил, что потери ВСУ "значительно отличаются" от огромных потерь врага.

14 июля заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что данные о потерях ВСУ во время военного положения являются государственной тайной.