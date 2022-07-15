Резников рассказал, на каком этапе войны Украина понесла самые тяжелые потери

Он рассказал, что российские войска использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час, оказывая "безумное давление", а Украина на тот момент не имела возможности достойно отвечать из-за дефицита боеприпасов и вооружения.
"В мае действительно до 100 ребят, к сожалению, погибали [ежедневно], и до 300–400 были ранены", – подтвердил он.
Резников подчеркнул, что после прибытия в Украину высокоточного и дальнобойного артиллерийского вооружения контрбатарейная борьба сразу снизила интенсивность огня оккупантов и ситуация заметно поменялась.
Когда представители Офиса президента и сам президент Украины Владимир Зеленский называли эти цифры в июне, речь шла именно о майских потерях, уточнил Резников.
Министр добавил, что у него есть точные данные об украинских потерях, но он не может обнародовать их, чтобы не информировать оккупантов. Он заверил, что потери ВСУ "значительно отличаются" от огромных потерь врага.
14 июля заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что данные о потерях ВСУ во время военного положения являются государственной тайной.
Резников сообщал 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.
10 июня советник главы Офиса президент Михаил Подоляк также оценил потери ВСУ цифрами погибших от 100 до 200 человек в день.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.
15 июня глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что каждый день на востоке Украины гибнут в среднем от 200 до 500 украинских военных, еще больше получают ранения. Всего, по его словам, Украина теряет убитыми и ранеными на Донбассе до 1 тыс. военных ежедневно. Народный депутат от "Голоса", ветеран Роман Костенко возразил 5 июля, что потери ВСУ "в разы меньше" озвученных Арахамией.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня заявил, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".