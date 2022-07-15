Резников отверг домыслы о "контрабанде оружия" из Украины: Нам нужно выжить

Резников заверил, что Украине нужно выжить, поэтому нет причин вывозить оружие из страны. Он подчеркнул, что украинцы, наоборот, крайне заинтересованы в том, чтобы сохранить все оборудование на сумму $10 млрд, предоставленное западными союзниками.

Резников подчеркнул, что нет никаких шансов, что системы тяжелого вооружения, такие как 155-мм гаубицы или ракетные системы, поставленные США, будут украдены. По его словам, у всех у них были GPS-трекеры и локация техники отслеживается военными спутниками.

Также он призвал не беспокоиться о судьбе портативных зенитных ракет Stinger и легких беспилотников-камикадзе. Резников сказал, что хотя эти системы не отслеживаются по GPS, они предназначались только для Сил специальных операций (ССО) Украины и находились под строгим контролем.

Глава Минобороны сообщил, что некоторые союзники направили в Украину своих военных представителей для наблюдения за потоком предоставленного ими оружия, и предложил остальным странам – поставщикам вооружения последовать их примеру.

Кроме того, добавил он, Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для мониторинга дислокации и использования предоставленного Западом оружия, и страны НАТО имеют доступ к этой информации.

По словам Резникова, действие этой системы, которой сейчас управляют централизованно, будет распространено до уровня бригад и, возможно, батальонов. Киев будет консультироваться с партнерами по поводу того, как далеко ее распространять.

Украина также разрабатывает две системы отслеживания, которые будут работать параллельно с программным обеспечением НАТО, добавил он.