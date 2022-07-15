Резников отверг домыслы о "контрабанде оружия" из Украины: Нам нужно выжить

Резников заверил, что Украине нужно выжить, поэтому нет причин вывозить оружие из страны. Он подчеркнул, что украинцы, наоборот, крайне заинтересованы в том, чтобы сохранить все оборудование на сумму $10 млрд, предоставленное западными союзниками.
Резников подчеркнул, что нет никаких шансов, что системы тяжелого вооружения, такие как 155-мм гаубицы или ракетные системы, поставленные США, будут украдены. По его словам, у всех у них были GPS-трекеры и локация техники отслеживается военными спутниками.
Также он призвал не беспокоиться о судьбе портативных зенитных ракет Stinger и легких беспилотников-камикадзе. Резников сказал, что хотя эти системы не отслеживаются по GPS, они предназначались только для Сил специальных операций (ССО) Украины и находились под строгим контролем.
Глава Минобороны сообщил, что некоторые союзники направили в Украину своих военных представителей для наблюдения за потоком предоставленного ими оружия, и предложил остальным странам – поставщикам вооружения последовать их примеру.
Кроме того, добавил он, Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для мониторинга дислокации и использования предоставленного Западом оружия, и страны НАТО имеют доступ к этой информации.
По словам Резникова, действие этой системы, которой сейчас управляют централизованно, будет распространено до уровня бригад и, возможно, батальонов. Киев будет консультироваться с партнерами по поводу того, как далеко ее распространять.
Украина также разрабатывает две системы отслеживания, которые будут работать параллельно с программным обеспечением НАТО, добавил он.
11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.
13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии "Голосу Америки" заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.
Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам. Об этом в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли в ночь на 14 июля заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – сказал Залужный.
14 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия.
Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса. Такой комментарий, опубликованный 14 июля, представитель НАТО озвучил в ответе на запрос агентства "Укринформ".
Похожее заявление 14 июля сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также заявил 14 июля, что не видит признаков того, что поставляемое в Украину оружие попадает "не в те руки".
14 июля в ЕС назвали "ложью и российской пропагандой" заявления о "контрабанде оружия" из Украины.