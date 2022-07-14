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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша занимает второе место в мире по помощи Украине после США – Резников

Резников поблагодарил Польшу и лично Блащака, приехавшего с визитом, за поддержку Украины
Резников поблагодарил Польшу и лично Блащака, приехавшего с визитом, за поддержку Украины
Фото: mil.gov.ua

Польша занимает второе место в мире по вопросам помощи Украине и помогает держать фронт, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он сказал на встрече с вице-премьер-министром – министром национальной обороны Мариушем Блащаком, который приехал с визитом, сообщила 13 июля пресс-служба Минобороны Украины.

Резников поблагодарил Польшу и лично Блащака за поддержку Украины в борьбе с государством-террористом РФ. 

"Наше знакомство с Блащаком началось с телефонного разговора после моего назначения на должность. Тогда я рассказал коллеге, что Литва нам дала Stingers. Он сразу спросил: "Чем я могу помочь?". Так родилась идея с переносным зенитно-ракетным комплексом "Перун". Польские ПЗРК очень удачно уменьшают количество российских самолетов и вертолетов", – сказал Резников.

Он отметил, что Польша и Украина продолжают совместные тренировочные проекты.

"Есть хорошая общая база: Литовско-Польско-Украинская бригада, которая находится в Люблине. И продолжаем военно-техническое сотрудничество. В частности, совместное производство и совместные сервисные программы", – сказал Резников. 

Министр добавил, что Польша – это одна из первых стран, которая почувствовала удар по Украине от российского нашествия, и приняла украинских беженцев "гостеприимно, как своих".

"Польша занимает второе место в мире по помощи Украины после США... Убежден, что на сегодняшний день отношения между украинским и польским народами – это отношения доверия. Два дружественных народа, две нации держат один фронт. Поэтому точно вместе победим", – заявил Резников.

В свою очередь Блащак подчеркнул, что если Украина, "не дай Бог, не сможет победить" – это будет означать угрозу безопасности Польши. 

"Свободная Украина означает – свободная Польша... В этой связи мы заинтересованы в том, чтобы Украина была свободной, чтобы остановить российскую агрессию. Наши "Перуны" прошли хороший экзамен на поле боя. Считаем, что поставка польских "Крабов" будет иметь важное значение для украинской артиллерии", – добавил Блащак.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины. По данным Кильского института мировой экономики на начало июля, объем военной помощи Украине от США в два раза больше, чем от всех остальных стран, вместе взятых. На второе место институт поставил Великобританию, Польшу – на третье. 

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.

По мнению президента Владимира Зеленского, в отношениях Украины и Польши сейчас самый высокий уровень доверия и сотрудничества "не просто за десятки лет, а за жизни многих поколений наших народов".

Теги: Польша, Министерство обороны Украины, вооружение, Алексей Резников, артиллерия, Минобороны, война России против Украины, Мариуш Блащак, сотрудничество
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