Польша занимает второе место в мире по помощи Украине после США – Резников

Резников поблагодарил Польшу и лично Блащака, приехавшего с визитом, за поддержку Украины Фото: mil.gov.ua

Резников поблагодарил Польшу и лично Блащака за поддержку Украины в борьбе с государством-террористом РФ.

"Наше знакомство с Блащаком началось с телефонного разговора после моего назначения на должность. Тогда я рассказал коллеге, что Литва нам дала Stingers. Он сразу спросил: "Чем я могу помочь?". Так родилась идея с переносным зенитно-ракетным комплексом "Перун". Польские ПЗРК очень удачно уменьшают количество российских самолетов и вертолетов", – сказал Резников.

Он отметил, что Польша и Украина продолжают совместные тренировочные проекты.

"Есть хорошая общая база: Литовско-Польско-Украинская бригада, которая находится в Люблине. И продолжаем военно-техническое сотрудничество. В частности, совместное производство и совместные сервисные программы", – сказал Резников.

Министр добавил, что Польша – это одна из первых стран, которая почувствовала удар по Украине от российского нашествия, и приняла украинских беженцев "гостеприимно, как своих".

"Польша занимает второе место в мире по помощи Украины после США... Убежден, что на сегодняшний день отношения между украинским и польским народами – это отношения доверия. Два дружественных народа, две нации держат один фронт. Поэтому точно вместе победим", – заявил Резников.

В свою очередь Блащак подчеркнул, что если Украина, "не дай Бог, не сможет победить" – это будет означать угрозу безопасности Польши.

"Свободная Украина означает – свободная Польша... В этой связи мы заинтересованы в том, чтобы Украина была свободной, чтобы остановить российскую агрессию. Наши "Перуны" прошли хороший экзамен на поле боя. Считаем, что поставка польских "Крабов" будет иметь важное значение для украинской артиллерии", – добавил Блащак.