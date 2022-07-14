Госдеп: мы уверены, что Украина применяет оружие должным образом

"В Украине идет настоящая война, и оружие используется очень и очень регулярно. Мы продолжаем работать с нашими украинскими коллегами и уверены в их заявлениях, что они применяют оружие должным образом", – сказала она, выступая на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
По ее словам, Госдеп сотрудничает со странами, граничащими с Украиной, которые также способны выявить несанкционированное движение оружия через границу.
"Голос Америки" также цитирует заместителя Госдепа по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, которая выразила уверенность, что Киев "надлежаще защищает" предоставленную ей военную технику и та не окажется в третьих странах.
"США на постоянной основе оценивают риски возможной передачи американских военных технологий в любой точке мира. Не прибегая к подробностям, могу сказать, что мы активно взаимодействуем с правительством Украины, чтобы обеспечить ответственность за предоставленное военное имущество и помощь в сфере безопасности", – сказала она.
11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.
13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии "Голосу Америки" заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.
Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам .Об этом в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли в ночь на 14 июля заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – сказал Залужный.