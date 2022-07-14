Госдеп: мы уверены, что Украина применяет оружие должным образом

"В Украине идет настоящая война, и оружие используется очень и очень регулярно. Мы продолжаем работать с нашими украинскими коллегами и уверены в их заявлениях, что они применяют оружие должным образом", – сказала она, выступая на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

По ее словам, Госдеп сотрудничает со странами, граничащими с Украиной, которые также способны выявить несанкционированное движение оружия через границу.

"Голос Америки" также цитирует заместителя Госдепа по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, которая выразила уверенность, что Киев "надлежаще защищает" предоставленную ей военную технику и та не окажется в третьих странах.

"США на постоянной основе оценивают риски возможной передачи американских военных технологий в любой точке мира. Не прибегая к подробностям, могу сказать, что мы активно взаимодействуем с правительством Украины, чтобы обеспечить ответственность за предоставленное военное имущество и помощь в сфере безопасности", – сказала она.