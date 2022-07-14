ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Госдеп: мы уверены, что Украина применяет оружие должным образом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
США: Киев "надлежаще защищает" предоставленную ему военную технику
США: Киев "надлежаще защищает" предоставленную ему военную технику
Фото: ЕРА

США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности, за тем, используется ли военная техника по назначению. Об этом заявила помощник Госсекретаря по политическим и военным вопросам Джессика Льюис, пишет сайт "Голоса Америки".

"В Украине идет настоящая война, и оружие используется очень и очень регулярно. Мы продолжаем работать с нашими украинскими коллегами и уверены в их заявлениях, что они применяют оружие должным образом", – сказала она, выступая на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

По ее словам, Госдеп сотрудничает со странами, граничащими с Украиной, которые также способны выявить несанкционированное движение оружия через границу.

"Голос Америки" также цитирует заместителя Госдепа по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, которая выразила уверенность, что Киев "надлежаще защищает" предоставленную ей военную технику и та не окажется в третьих странах.

"США на постоянной основе оценивают риски возможной передачи американских военных технологий в любой точке мира. Не прибегая к подробностям, могу сказать, что мы активно взаимодействуем с правительством Украины, чтобы обеспечить ответственность за предоставленное военное имущество и помощь в сфере безопасности", – сказала она.

Контекст:

11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда"  заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России. 

13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии "Голосу Америки"  заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби. 

Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам .Об этом в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли в ночь на 14 июля заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", –  сказал Залужный.

Теги: Украина, Госдепартамент США, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная техника, военная помощь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родного города Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родного города Винницы
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом G
Дмитрий ГОРДОН
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
  "Есть такой диагноз имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
  "Есть такой диагноз – имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине
"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине
  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога
  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки G
Дмитрий ГОРДОН
  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (182918)
2
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (153882)
3
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (142352)
4
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (142278)
5
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (135019)
6
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (129558)
7
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото (62192)
8
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (62160)
 
 
 
 