В Госдепе заявили об уверенности в действиях украинского правительства по учету и защите предоставленного США вооружения

Она отметила, что США предоставили беспрецедентную помощь в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя.
"Соединенные Штаты очень серьезно относятся к нашей ответственности по защите оборонных технологий американского происхождения и предотвращению их утечки или незаконного распространения. Поэтому мы активно взаимодействуем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность помощи, даже в условиях сложного конфликта, который мы наблюдаем, и условий, в которых он работает", – отметила она.
Дипломат заявила, что есть риски, которые США учитывают при оценке любой предлагаемой передачи вооружений в любую точку мира.
"Поэтому мы уверены в приверженности украинского правительства надлежащей защите и учету оборонной техники американского производства. Не вдаваясь в оперативные подробности, я могу сказать, что Соединенные Штаты активно взаимодействуют с правительством Украины, чтобы обеспечить ответственность за оборонные статьи и помощь в области безопасности, предоставляемые Соединенными Штатами. И на самом деле, я просто хочу подчеркнуть, что наиболее эффективным способом снижения риска для России было бы прекращение этой войны и вывод своих войск с Украины... Мы очень уверены в украинском правительстве и в том, что оно делает. Мы очень тесно сотрудничаем с ними всеми возможными способами для защиты и учета оборудования, которое фактически направляется в Украину, но мы также признаем существующую сложную ситуацию", – заявила Дженкинс.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.
По данным Пентагона на 8 июля, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.