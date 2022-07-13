В Госдепе заявили об уверенности в действиях украинского правительства по учету и защите предоставленного США вооружения

Она отметила, что США предоставили беспрецедентную помощь в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя.

"Соединенные Штаты очень серьезно относятся к нашей ответственности по защите оборонных технологий американского происхождения и предотвращению их утечки или незаконного распространения. Поэтому мы активно взаимодействуем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность помощи, даже в условиях сложного конфликта, который мы наблюдаем, и условий, в которых он работает", – отметила она.

Дипломат заявила, что есть риски, которые США учитывают при оценке любой предлагаемой передачи вооружений в любую точку мира.

"Поэтому мы уверены в приверженности украинского правительства надлежащей защите и учету оборонной техники американского производства. Не вдаваясь в оперативные подробности, я могу сказать, что Соединенные Штаты активно взаимодействуют с правительством Украины, чтобы обеспечить ответственность за оборонные статьи и помощь в области безопасности, предоставляемые Соединенными Штатами. И на самом деле, я просто хочу подчеркнуть, что наиболее эффективным способом снижения риска для России было бы прекращение этой войны и вывод своих войск с Украины... Мы очень уверены в украинском правительстве и в том, что оно делает. Мы очень тесно сотрудничаем с ними всеми возможными способами для защиты и учета оборудования, которое фактически направляется в Украину, но мы также признаем существующую сложную ситуацию", – заявила Дженкинс.

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