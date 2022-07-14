В НАТО уверены, что Украина гарантирует сохранность предоставленного союзниками оружия – представитель Альянса

Агентство направило запрос с вопросом о наличии у представителей НАТО волнения по поводу сохранности и учета оружия, поступающего в Украину от западных партнеров. В ответе представитель Альянса отметил, что НАТО помогает отстаивать "основополагающее право Украины на самооборону с беспрецедентным уровнем поддержки", Альянс, в свою очередь, уверен "в приверженности украинского руководства должной сохранности и учету оружия союзников".
Похожее заявление сегодня сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.
11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.
13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии "Голосу Америки" заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.
Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам .Об этом в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли в ночь на 14 июля заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – сказал Залужный.
14 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия.