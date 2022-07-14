В НАТО уверены, что Украина гарантирует сохранность предоставленного союзниками оружия – представитель Альянса

Агентство направило запрос с вопросом о наличии у представителей НАТО волнения по поводу сохранности и учета оружия, поступающего в Украину от западных партнеров. В ответе представитель Альянса отметил, что НАТО помогает отстаивать "основополагающее право Украины на самооборону с беспрецедентным уровнем поддержки", Альянс, в свою очередь, уверен "в приверженности украинского руководства должной сохранности и учету оружия союзников".

Похожее заявление сегодня сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.