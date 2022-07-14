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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В НАТО уверены, что Украина гарантирует сохранность предоставленного союзниками оружия – представитель Альянса

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США и НАТО уверены, что Украина обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования
США и НАТО уверены, что Украина обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования
Фото: EPA

Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса. Такой комментарий, опубликованный 14 июля, представитель НАТО озвучил в ответе на запрос агентства "Укринформ".

Агентство направило запрос с вопросом о наличии у представителей НАТО волнения по поводу сохранности и учета оружия, поступающего в Украину от западных партнеров. В ответе представитель Альянса отметил, что НАТО помогает отстаивать "основополагающее право Украины на самооборону с беспрецедентным уровнем поддержки", Альянс, в свою очередь, уверен "в приверженности украинского руководства должной сохранности и учету оружия союзников".

Похожее заявление сегодня сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.

Контекст:

11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.

13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии "Голосу Америки" заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.

Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам .Об этом в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли в ночь на 14 июля заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – сказал Залужный.

14 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия.

Теги: Украина, НАТО, оружие, вооружение, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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